安理會將表決加重制裁北韓 中國稱無助解決問題

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）被北韓25日發射三枚飛彈惹毛的美國，推動聯合國安全理事會（ United Nations Security Council）於今（26）日就加重對北韓的制裁進行表決，而擁有否決權的中國認為，此舉無助於解決任何問題。

美國總統拜登剛結束亞洲訪問行程，北韓遂於數小時後發射三枚飛彈，其中包含一枚洲際彈道飛彈（ICBM），牽制美方與日、韓的合作之意圖不言而喻。平壤今年已16度試射，頻繁地違反聯合國安理會決議，對區域帶來威脅。

日本外相林芳則與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨日於電話會談中達成共識，美日、美日韓應密切合作，以促使北韓遵守聯合國安理會的決議，做到完全非核化的共識。南韓軍方以及駐韓美軍也以訓練之名，各自向日本海方向發射地對地飛彈一枚，展示軍事實力。

《路透社》報導，美國推動加重對平壤的制裁， 並於今日在聯合國安理會進行表決。據美國官員透露，該決議草案加重限制北韓推進其非法的大規模殺傷性武器與彈道導彈計畫的能力，簡化制裁的執行，並進一步向需要的人提供人道救助。

聯合國自2006年起對北韓實施制裁，安理會多年持續穩步強化制裁，以切斷平壤核武與彈道導彈計畫的資金。

根據安理會的「一票否決權」，5個常任理事國必須一致同意方能通過一項決議，然而中國與俄羅斯一直以人道主義為由，放寬對北韓的制裁。

中國駐聯合國代表團的一位發言人表示，「我們不認為美國提出的決議能夠解決任何問題，」並補充說道，中國已提議安理會通過一項正式聲明，而非制裁決議。

該位發言人表示，美國知道緩和局勢的最佳方式，卻只是簡單的抵制它」。中國曾表示，若希望與平壤取得突破，華盛頓應當表現出「更多的誠意與靈活性」。