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全球低軌衛星時代來臨 台灣廠商搶攻近3千億美元商機

經濟部工業局25日辦理「衛星產業商機分享-從Satellite 2022到台灣低軌衛星商機分享沙龍」活動，邀請參與國際衛星展SATELLITE 2022的6家業者，現身暢談第一手觀察。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/26 09:43
照片由經濟部工業局提供

照片由經濟部工業局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近期SpaceX的Starlink星鏈服務在各國落地，引動全球太空科技與商機快速成長，根據統計，今(2022)年全球衛星市場產值有望達到2,950億美元；在這波衛星商機裡，經濟部25日表示，已有台廠逐漸打入國際供應鏈，供應國際大廠相關地面終端設備元件。

根據美國衛星產業協會(SIA)統計，2020年全球衛星產業產值達2706億美元，而TrendForce調查亦顯示，2022年全球衛星市場產值有望達到2,950億美元，年成長為3.3%。

為讓更多企業掌握國際低軌衛星發展趨勢，經濟部工業局於25日辦理「衛星產業商機分享-從Satellite 2022到台灣低軌衛星商機分享沙龍」活動，邀請參與國際衛星展SATELLITE 2022的6家業者，現身暢談第一手觀察。

參與分享沙龍的業者，包括稜研科技、創未來科技、耀登科技、鐳洋科技、昇達科技、芳興科技，分別從「衛星天線研發製造」、「衛星驗測服務與解決方案」等面向，探討國際趨勢及產業發展。

在衛星天線研發製造部分，與會業者表示，隨著B5G/6G通訊時代來臨，新興應用如自動駕駛、海事、航空與物聯網、通訊需求不斷成長，低軌衛星的全球無縫隙覆蓋特性，結合5G高速寬頻通訊，將是全球通訊的發展趨勢。為因應不同的場域通訊需求，台廠正開發各類型相位陣列天線，希以滿足國際大廠需要。

躍登科技分享，台灣企業在衛星展受到國際商歡迎，主要是彈性製造、地緣關係與安全性優勢，低軌衛星通訊成長需求龐大，公司也正在進行地面接收終端設備與相關系統軟體的開發。

國內少數具有太空飛行資深履歷的芳興科技表示，台灣擁有遠洋漁業優勢，海事通訊非常重要，芳興現已開發海事衛星終端設備，明年將規劃發射一顆商用立方衛星。

昇達科則表示，目前以衛星通訊多工器/收發器為主，地面站與衛星射頻元件是公司最主要研發重點。

工業局表示，今年3月22日至24日，工業局與國家太空中心首次攜手集結9家業者，以「Taiwan Space台灣形象館」參與SATELLITE 2022，展現台灣產業能量，短短3天展期吸引近千位國際客戶及投資人到訪，業者反應參展成效豐碩。預計2023年擴大參展規劃，讓更多台灣企業在世界舞台發光發熱。
衛星產業
低軌衛星

更新時間 : 2022-05-26 10:40 GMT+08:00

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