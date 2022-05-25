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台灣擠進前十大Google街景最多人點擊國家！國內熱搜第一名卻是這家7-11分店

「全球 10 大熱搜國家」以及「全球 10 大熱搜城市」中，台灣和台北成為最多人使用 Google 街景造訪的第八名，分別打敗法國、英國，以及巴黎和大阪。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/05/25 20:38
台灣區Google街景服務點擊人數最多前二十五名中，大多是個城市的火車站，當然已有國際知名的台北101，不過其排名落在第十七名。(圖/路透...

台灣區Google街景服務點擊人數最多前二十五名中，大多是個城市的火車站，當然已有國際知名的台北101，不過其排名落在第十七名。(圖/路透...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）Google街景服務讓人們可以 360° 檢視地圖空間，台灣在過去一年裡成為全球最受歡迎的前 10 大熱搜國家，而台北也是前 10 大熱搜城市之一，不過自在台灣內部，最多人點擊查詢街景的地點並非觀光景點，而是彰化縣鹿港鎮的「7-ELEVEN東崎門市」，令網友們感到困惑。

根據Google台灣官方部落格，在2021 年 5 月到 2022 年 4 月的Google街景服務中，「全球 10 大熱搜國家」以及「全球 10 大熱搜城市」中，台灣和台北成為最多人使用 Google 街景造訪的第八名，分別打敗法國、英國，以及巴黎和大阪。

值得注意的是，Google也有統計台灣國內的街景服務使用數據，最多人搜尋的前三名是彰化縣鹿港鎮的「7-ELEVEN東崎門市」；高雄市鹽埕區的「城中大廈」，以及「台中火車站」。

在排行榜上，曾經因瑪莎拉蒂毆人案引發關注的「百桂食品」成為第六名，前十名中較令人意外的還有仁惠婦幼醫院、7-ELEVEN台東大武門市、第一商業銀行梓本分行，知名景點則僅有白沙屯拱天宮、武嶺。

在台灣區前二十五名中，大多是個城市的火車站，當然已有國際知名的台北101，不過其排名落在第十七名。

根據Google，Google推出街景服務已滿 15 年，目前已搜集超過 100 個國家、累積多達 1,700 億張圖像；街景車行走的里程數也高達 1,600 萬公里，足以繞地球超過 400 圈。

台灣擠進前十大Google街景最多人點擊國家！國內熱搜第一名卻是這家7-11分店

（圖/Google）
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街景服務

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更新時間 : 2022-05-25 20:59 GMT+08:00

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