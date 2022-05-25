快報！全台灣5縣市豪雨特報 新北市五股大淹水、山路土石崩落

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）氣象局今（25日）晚間發布豪雨特報，全台五縣市包含基隆市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣當須嚴防豪雨，而新北市五股區路旁低窪處更大淹水，山區路邊岩壁也崩塌，所幸未波及路過人車。

根據中央氣象局，因鋒面影響，易有短延時強降雨，豪雨特報地區為基隆市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣；大雨為台北市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象局網站也指出，截至今晚6時，累積雨量以新北市八里區136毫米最多、新北市淡水區133.5毫米居次；累積雨量地區前10名以新北、桃園為主。

此外，南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園縣有局部大雨或豪雨，北部、東北部、南投、嘉義、台南、屏東、花蓮、臺中、雲林、高雄山區有局部大雨發生的機率，氣象局提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

而新北市五股區也因為傍晚的暴雨引發大淹水，據媒體，新北市五股區成泰里御史路一巷旁大水溝水位暴漲，直接漲出路面，形成大淹水。新北市五股區登林路一處山壁也有小範圍土石崩落，場面怵目驚心，幸好沒有波及到車輛與行人，目前轄區警已派員到場交管。

氣象局指出，明、後天(26日、27日)鋒面仍在台灣附近移動，加上暖濕西南風帶來的水氣，大氣環境較不穩定，其中可能有強對流發展，造成短延時降雨。

週四西半部及東北部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；週五鋒面逐漸北抬，西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並仍容易有局部大雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。