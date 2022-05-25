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索羅斯：第三次世界大戰箭在弦上 歐洲應強化制裁儘速終結俄烏戰爭

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/25 17:39
索羅斯（圖／美聯社）

索羅斯（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）世界經濟論壇（WEF）昨（24）日於瑞士達佛斯（Davos）召開， 在一場周邊的小型論壇中，金融巨鱷索羅斯（George Soros）語出驚人警告，俄烏衝突可能是第三次世界大戰的開端，且這次人類文明可能無法撐過去，他同時也呼籲歐洲對俄國採取更強力的立場，謀求儘速結束戰爭。

在活動晚宴上，索羅斯表示，俄國與烏克蘭戰爭造成的衝擊直達歐洲的「核心」，這次的入侵更有可能已經觸發了第三次世界大戰，而人類文明已無法再承受下一次全球性戰爭。因此他強調，各國必須動員所有的資源來讓戰爭提早結束，而儘速擊敗普丁將會是保存人類文明最好的辦法。

根據〈彭博〉報導，索羅斯認為，俄國去（2021）年將大量天然氣儲存起來，以此製造出供給不足的假象，這樣才可以靠著抬高價格大賺一筆。然而，7月的時候這些儲氣槽就會全滿，而歐洲又是俄國天然氣的唯一市場，屆時俄國將不得不開始出清，因此普丁用來恐嚇歐洲的「斷氣」威脅，其實遠比外界認為的虛得多，歐洲也擁有更多的談判籌碼，因此應該「硬起來」對俄國進行制裁。

他進一步指出，要是俄國無法將天然氣輸往歐洲，就必須關閉西伯利亞的天然氣井，而因為開採設備老舊，一旦氣井被關閉，將很難再次開啟，此舉無疑將重創俄國經濟。

事實上，歐洲確實是俄國天然氣最大的出口地，2021年歐洲的已開發國家進口了俄國天然氣出口的75%。然而如果歐洲各國照索羅斯的提議，考量到目前歐洲已因燃油價格高漲而出現經濟危機，對俄國天然氣課徵重稅可能會讓歐洲「傷敵一千，自損八百」，陷入更嚴重的經濟衰退中。

更新時間 : 2022-05-25 17:58 GMT+08:00

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