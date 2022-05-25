超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)阿湯哥領銜《捍衛戰士：獨行俠》裡穿的飛行夾克討論度破表，外傳美國片商曾因屈服中國審查制度而消失外套上的中華民國國旗，現在我國國旗不但在電影中帥氣登場，更於台灣獨家開賣囉！

綜合媒體報導，由美國知名男星湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的《捍衛戰士》（Top Gun）續集《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick）被外媒盛讚媲美「不可能的任務6」，該片於近日舉行媒體試片，片中阿湯哥身穿「中華民國國旗」夾克帥氣登場獲滿堂彩，影評人半瓶醋在試映結束後於個人臉書發文：「中華民國國旗回來啦！湯姆克魯斯重新穿回經典夾克了！」引起高度討論，該片已於今日台灣上映。

影迷等了續集36年，阿湯哥在片中飾演飛行教官彼得·「獨行俠」·密茲契上校（Captain Pete "Maverick" Mitchell），一開場就從置物櫃取出30多年歷史的 飛行夾克，上面縫製美國、聯合國、日本與中華 民國旗幟布章，當年那件極具歷史意義的G- 1飛行夾克由美國現役軍用皮衣第一大供應商Cockpit USA Inc首創於1985年，電影中的出現的版本， 是為了紀念美國海軍巡洋艦加爾維斯敦號（USS Galveston）， 曾於1963到1964年巡經日本、台灣等西太平洋地區所製作的特殊款，曾於1986年「捍衛戰士」首集出現。



預告

然而，《捍衛戰士：獨行俠》首波預告於3年前首播時，傳出為避免中國審查制度，阿湯哥外套上的中華民國國旗「被消失」，只剩下美國國旗與聯合國旗幟的圖案，誇張行徑連美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）也看不下去要求影業高層不要屈服於中國的審查，同樣曾經被消失的還有布萊德彼特（Brad Pitt）演出的「末日之戰」（World War Z）裡活屍病毒源於中國的劇情。

令人興奮的是，台灣影迷可以穿上該超帥飛行夾克跟阿湯哥比帥了！由新光影城子品牌電影周邊專賣店《句商店》獨家引進，原廠復刻飛行夾克透過針織羅紋腰帶來仿造早期G-1型號的夾克外觀，外套上的皮革和補丁皆經過特殊的仿舊處理，使其具有古銅色的磨損感；夾克上有17個刺繡布章和右側口袋上方的『USN』軍規船錨胸針，完全與電影中的版本相同。

全台《句商店》即日起開放預購，桃園旗艦店獨家實品展示，一件售價為新台幣$4,2800，同步引進TOP GUN地墊、飛行服筆記本、頭盔馬克杯等限量電影周邊，搭配新光影城推出獨家戰士徽章組套餐，B.O.X廳獨享「ALL IN ONE禮盒組」加價購。