新北校園華麗變身閃耀國際 新泰、深坑國中雙獲金點及iF設計大獎

新北市深坑國中將老舊川堂改造為空間變換場、 新泰國中將理化教室變身美感實驗室，翻新校內老舊空間， 打造校園美學環境，並活化美感課程， 雙雙榮獲2021年金點設計獎標章及2022年德國iF設計獎， 今(25)日在市政會議獻獎。

金點設計獎如同設計界的奧斯卡獎，2021年全球有17個國家， 共計2,706件作品參賽，最終評選出627件作品獲獎。 而德國iF設計獎（iF Design Award）是全世界最重要的設計競賽之一， 2022年共有來自全球57個國家，近11,000件作品參賽， 最終僅1,973件獲獎，獲獎實屬難得。

新泰國中理化專科教室改造以空白畫布的概念出發， 運用減法設計，將空間變得簡潔，去除許多繁雜設計， 搭配從天花板向下延伸的四原色(CMYK)水龍頭設計， 並整合教室的彈性使用需求及收納、洗滌等功能， 打造成美感實驗室！純白的空間讓學生可以盡情揮灑色彩、 創意發想，在學習美感過程中創造屬於他們的新美學。

該校九年級蔡琞傑同學說，在全暗的美感實驗室中， 利用紫光燈照射圓點貼紙，在光的照射下，貼紙產生螢光反應， 讓我們看到前所未見的視覺效果。在這空間上課感覺很輕鬆， 更有許多新奇的發現！視覺藝術張倩菁老師表示，結合此場域， 經由課程設計，能引導孩子發現更多美的事物， 帶孩子感受生活中的新美學。

深坑國中「空間變幻場」以舊有一樓川堂結合二、 三樓垂直空間改造，運用整片紅色鐵件隔屏，塑造紅色魔術盒， 透過隔屏的開、闔、滑、轉，滿足多元需求，並以「 一個場域三齣劇」概念規劃，讓一到三樓分別成為開放展場、 自修及表演場地。

該校綜合領域左涵涓老師表示，之前在川堂辦理走秀活動， 運用紅色鐵件隔出上下樓及出入場動線，川堂瞬間變成展示場， 學生穿著特色穿搭、邁出自信台步，對孩子來說是很難忘的經驗。 八年級陳郁如同學說，學校將川堂變身為畫廊，不只能欣賞畫作， 還安排我們跟畫家近距離交流，校園宛如魔術舞台變幻無窮，令人視 野大開。

教育局長張明文表示，新北市積極鼓勵各校建置校園美感空間， 發展美感教育。在新課綱強調跨域整合之脈絡下， 美感融入各領域已是學校課程發展之趨勢，除了營造美感空間外， 期待美感教育可以從課本延伸至教室、校園環境， 甚至是社區及大自然。將持續推動多元美感教育， 讓新北的孩子在生活中自然養成美感力。

新泰國中榮獲金點設計獎的美感實驗室上視覺藝術課。(圖/新北市教育局資料照)

深坑國中川堂改造，成為學校展示空間，圖為藍染展示。(圖/新北市教育局資料照)