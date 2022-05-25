新北校園華麗變身閃耀國際 新泰、深坑國中雙獲金點及iF設計大獎

新北市深坑國中將老舊川堂改造為空間變換場、新泰國中將理化教室變身美感實驗室，翻新校內老舊空間，打造校園美學環境，並活化美感課程，雙雙榮獲2021年金點設計獎標章及2022年德國iF設計獎，今(25)日在市政會議獻獎。
金點設計獎如同設計界的奧斯卡獎，2021年全球有17個國家，共計2,706件作品參賽，最終評選出627件作品獲獎。而德國iF設計獎（iF Design Award）是全世界最重要的設計競賽之一，2022年共有來自全球57個國家，近11,000件作品參賽，最終僅1,973件獲獎，獲獎實屬難得。
新泰國中理化專科教室改造以空白畫布的概念出發，運用減法設計，將空間變得簡潔，去除許多繁雜設計，搭配從天花板向下延伸的四原色(CMYK)水龍頭設計，並整合教室的彈性使用需求及收納、洗滌等功能，打造成美感實驗室！純白的空間讓學生可以盡情揮灑色彩、創意發想，在學習美感過程中創造屬於他們的新美學。
該校九年級蔡琞傑同學說，在全暗的美感實驗室中，利用紫光燈照射圓點貼紙，在光的照射下，貼紙產生螢光反應，讓我們看到前所未見的視覺效果。在這空間上課感覺很輕鬆，更有許多新奇的發現！視覺藝術張倩菁老師表示，結合此場域，經由課程設計，能引導孩子發現更多美的事物，帶孩子感受生活中的新美學。
深坑國中「空間變幻場」以舊有一樓川堂結合二、三樓垂直空間改造，運用整片紅色鐵件隔屏，塑造紅色魔術盒，透過隔屏的開、闔、滑、轉，滿足多元需求，並以「一個場域三齣劇」概念規劃，讓一到三樓分別成為開放展場、自修及表演場地。
該校綜合領域左涵涓老師表示，之前在川堂辦理走秀活動，運用紅色鐵件隔出上下樓及出入場動線，川堂瞬間變成展示場，學生穿著特色穿搭、邁出自信台步，對孩子來說是很難忘的經驗。八年級陳郁如同學說，學校將川堂變身為畫廊，不只能欣賞畫作，還安排我們跟畫家近距離交流，校園宛如魔術舞台變幻無窮，令人視野大開。
教育局長張明文表示，新北市積極鼓勵各校建置校園美感空間，發展美感教育。在新課綱強調跨域整合之脈絡下，美感融入各領域已是學校課程發展之趨勢，除了營造美感空間外，期待美感教育可以從課本延伸至教室、校園環境，甚至是社區及大自然。將持續推動多元美感教育，讓新北的孩子在生活中自然養成美感力。
新泰國中榮獲金點設計獎的美感實驗室上視覺藝術課。(圖/新北市教育局資料照)
深坑國中川堂改造，成為學校展示空間，圖為藍染展示。(圖/新北市教育局資料照)