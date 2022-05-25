【年底選舉】國民黨推蔣萬安競選台北市長 南投、基隆提名許淑華、謝國樑

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）年底將迎來縣市長選舉，國民黨今（25日）公布新一波提名名單，將由立委蔣萬安參選台北市市長，而立委許淑華、前立委謝國樑則分別參選南投縣長與基隆市長。

媒體報導，國民黨今下午召開中常會，進行第7梯次縣市長提名作業，確認將由立委蔣萬安參選台北市長、許淑華參選南投縣長、謝國樑參選基隆市長，根據目前名單，其他縣市長人選為張善政參選桃園市長；楊文科參選新竹縣長；林姿妙參選宜蘭縣；王惠美參選彰化縣長；張麗善雲林縣長；黃敏惠參選嘉義市長；謝龍介參選台南市長；蘇清泉參選屏東縣長；徐榛蔚參選花蓮縣長；饒慶鈴參選台東縣長；楊鎮浯參選金門縣長。

面對即將參選台北市長一職，蔣萬安在Facebook上指出，將共組「後疫情台北隊」，盼能以創新的思維、科技的手段、永續的精神執行市政願景，也強調要帶領所有台北市民挺過疫情。

國民黨黨主席朱立倫則表示，台北市由蔣萬安擔任主帥，是大家的母雞，許淑華從擔任南投市長開始，參選立委每次都高票當選，未來一定會是最好的父母官；謝國樑在基隆長大，服務鄉親獲得肯定，未來加上蔣萬安、新北市長侯友宜、國民黨桃園市長參選人張善政，讓北北基桃連成一線，給市民快樂、幸福的生活。

朱立倫也說，蔣萬安身為國民黨今日、明日之星，民眾對他的期待肯定很高，因此蔣萬安壓力會比較重，因為充滿期待就會有壓力，但是朱立倫說他相信蔣萬安禁得起考驗，最後勝利成功。