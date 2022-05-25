新北市校園BNT兒童疫苗5/25開打 6月底完成接種

新北市校園BNT COVID-19兒童疫苗接種作業今(25)日展開，預計於6月 30日前為全市6-12歲學生完成接種。 副市長劉和然今日到安和國小視察關心BNT兒童疫苗接種啟動作業 ，並沿動線檢視接種等待區、評估區、接種區及休息觀察區， 提醒學童戴好口罩並保持適當距離，同時安撫孩童放鬆心情。

副市長劉和然表示，教育局規劃校園集中接種疫苗作業，日前發放B NT COVID-19疫苗接種須知及評估暨意願書進行調查，滿6至1 1歲學童基礎劑量每劑0.2mL，滿12歲學生每劑0.3mL。 因為滿6至12歲學生莫德納疫苗集中接種作業併同進行， 學校將依不同劑型、劑量，以分流、 分時及分開接種日期方式進行接種作業，並持續留意學生接種後身體 狀況，調整當日教學型態減少激烈活動， 確實建立疫苗副作用應變措施，保護學生健康與安全。

今(25)日有安和國小及其他3校先行接種，有意願施打率介於4 0%至70%不等，而其他國小則陸續安排於6月底前完成。 近期疫情嚴峻，許多家長期盼兒童接種BNT疫苗， 因此預期接種意願將逐步提升。另外，國小附設幼兒園滿5歲幼生及 其他因故無法在校施打的學生，會由學校發送補接種單， 學生擇日至當地醫療院所(含衛生所)進行補接種。

教育局表示，學校集中接種疫苗後，依往例採全校居家線上授課演練 2日為原則。但考量各校疫苗施打比率、基本照顧者人數不一， 因此授權學校視情形彈性實施實體、線上或分流教學， 兼顧孩子健康與學習，不受隔日起2日全校居家線上授課演練之限制 。

另外，家長若無法於居家線上授課演練期間照顧學童， 學校也會提供基本照顧，協助家長安心工作。 學生當日施打如有不適即可返家休息，並可續請疫苗假2日， 不列入出缺席紀錄。若發現孩子有不良反應， 新北市也有提供醫療諮詢的醫療院所及衛生所窗口， 隨時提供洽詢服務。同時也請老師課堂上持續關心學生身體狀況， 如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、 眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應就醫釐清病因。 倘發生急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸，務必立即就醫。

安和國小廖文志校長表示，學校學生數為2,030人， 此次有意願接種BNT疫苗約840人，佔學生總數41%， 加上日前集中施打莫德納疫苗412人，總施打率可達62%以上。 感謝市府各單位協調與亞東醫院醫護人員協助， 在疫情嚴峻當下提供學童最即時防護力。 安和國小家長會長楊雅文表示，在得知兒童BNT疫苗可在學校統一 開打後，許多家長第一時間就填單申請， 謝謝市府團隊防疫積極態度與效率， 也謝謝校方導師及護理衛教老師協助，讓孩子得到完善保護， 防疫這一仗已打了兩年，終於讓孩子穿上盾甲。

教育局強調，新北市重視每位學童健康， 提供家長充裕時間考慮孩子疫苗接種選擇， 並由學校進行充分衛教指導，提醒孩子多喝水、多休息、 避免劇烈運動，若有不舒服及過敏現象立即向師長、父母反應， 並妥善調整教學方式及減少激烈教學活動。最後提醒接種疫苗後， 仍應落實勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離， 並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所， 感謝親師生齊心為防疫盡力，共同守護孩子平安健康。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供