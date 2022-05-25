富邦證券攜手日盛證券舉辦投資論壇 升息壓境成長為王

受俄烏戰爭推升通膨壓力及近期聯準會升息腳步更顯鷹派之影響， 全球股市面臨本益比劇烈修正。 台股因中國封城的衝擊走勢亦顯疲弱，預期股市短期仍將動盪， 但此波的修正潮也提供擇優逢低佈局的機會。 針對第二季的投資趨勢展望，富邦證券與日盛證券於5月26日共同 舉辦2022年線上投資論壇，針對儲能、低軌衛星、自駕車、 半導體等長期趨勢看好的主題， 特別邀請台電電力調度處處長吳進忠、工研院航太中心博士廖榮皇、 台灣智慧駕駛執行董事劉宜鑫及資深半導體分析師陳慧明等專家與會 演講，共同探討。

在全球因應碳中和的發展下，再生能源已經成為不可逆的趨勢， 而儲能系統就成為不可或缺的「中繼站」角色。因此， 特別邀請台電電力調度處總工程師吳進忠處長，以多年的產業經驗， 暢談國內儲能電池的現況， 並分析儲能產業參加電力交易平台的機會。 工研院航太中心廖榮皇博士則是針對本次俄烏戰爭中大放異彩的低軌 衛星，剖析其技術發展與商業應用， 並探討未來台灣在發展低軌衛星的關鍵契機。

全球能源價格大漲，帶動電動車買氣增溫， 結合科技的自動駕駛技術，更是未來電動自駕車的優勢與亮點， 而其所衍伸出的應用商機無限龐大。目前在自駕車的分類當中， 具備自駕功能的車輛屬於Level 2等級，可以做到主動車距控制、車道維持、主動緊急煞車輔助、 全自動停車、盲點偵測、前方碰撞警示等功能，預期至2030年前 ，Level 2等級的車輛數將快速成長。因此， 邀請台灣智慧駕駛執行董事劉宜鑫於論壇中， 分享當自駕車技術日益成熟， 除了進行特定場域的自駕運輸服務之外， 自駕車發展趨勢與落地商業化的策略與佈局。

面對近期投資人最關注的半導體產業趨勢， 則邀請到多次獲得亞元雜誌及機構投資人雜誌票選No.1殊榮的陳 慧明分析師，帶來全球半導體與互聯網投資趨勢觀察， 並分析地緣政治及國家政策下的高科技投資面向。除此之外， 也邀請了數十家上市櫃指標公司， 透過富邦與日盛的專業平台與法人直接溝通互動。