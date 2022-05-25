台灣再生醫學夯 前進新南向藍海

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導）「台灣國際醫療再生醫學論壇」近日在南港生醫園區登場，台灣、越南知名醫療機構、專家齊聚一堂，探討醫療生技最新成果，拓展台灣新南向生醫市場。

此次論壇邀再生醫療領域專家提供第一手再生醫學臨床醫療經驗，與會者包括中央研究院基因體中心謝世良特聘研究員、台北榮總兒童醫學部鄭玫枝教授、台中榮總李冠德教授、彰化秀傳癌症醫院張正雄院長、越南范漢醫院陳宣同院長、「台灣羊水幹細胞教父」永立榮黃效民博士。

國內幹細胞領航產業包括推動幹細胞製程現代化的再生緣生醫黃立榮博士、光麗生醫、健眾生醫等，到場分享台灣法規鬆綁後所累積的臨床及細胞製造經驗，展示台灣國際醫療生技的平台的潛力。

主辦方之一的台越醫療生技產業協會（TVMB）理事長、秀傳醫療體系國際長張武修表示，台灣2018年「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱特管法）通過，民眾除常規醫療外，更能自細胞療法獲益。全球再生醫療發展，於全球疫情中逆勢成長，台灣今年提出再生醫療專法，更是對市場的一大助力。

此外，以台灣醫療生技擴展新南向市場，是我國新南向政策重要指標，過去與台大、榮總、成大合作的國家，也紛紛隨著新南向佈局擴展，張武修以越南為例，指出當地團隊已自動重組轉型，發展多元機構，公私協力打造「以學術帶領產業整合的新南向醫療生技產業團隊」。

TVMB副秘書長、健眾細胞生醫總監黃瀚臻受訪表示，台灣醫療享譽國際，生醫實力備受肯定，加上近來衛福部催生「再生醫療三法」，不僅讓我國生技醫療超前許多國家，也提供更多保障及發展空間。

黃瀚臻指出，政府法規助攻下，台灣市場茁壯發展，放眼新南向國家更是商機無限。然而台灣品牌進入新興市場也面臨挑戰，儘管越南人口紅利高，台灣在當地的品牌知名度卻遠落後於歐美、日本、新加坡、韓國，若要搶佔大餅，更需產官學的緊密整合與合作。

黃瀚臻以健眾細胞生醫為例，該平台協助TVMB資源整合，串連台灣優秀生技醫療夥伴，與政府同步開拓南向新藍海市場。他強調，「台灣醫療若要成為媲美半導體的『護國群山』，產官學缺一不可，齊心協力打好『國際盃』。」

TVMB將於6月28日設立台越醫協胡志明辦公室，近一步強化台灣產業與當地政府、團隊的鏈結，為台灣品牌進軍打下堅實基礎。