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以糧食議題關注地球永續　2022氣候變遷繪畫比賽成績揭曉

簡又新表示，搭配第12項的「確保永續的消費與生產模式」提倡使用環保餐具，支持在地小農等理念。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/25 16:26
比賽總召集人簡又新大使（左三）與劉俊蘭館長 (左一起)、魯真理事長、吳隆榮理事長、李玉玲館長、何佳穎創辦人、林偉民教授等評審委員合影。(照...

比賽總召集人簡又新大使（左三）與劉俊蘭館長 (左一起)、魯真理事長、吳隆榮理事長、李玉玲館長、何佳穎創辦人、林偉民教授等評審委員合影。(照...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為使環境教育向下紮根，台灣永續能源研究基金會以「地球的美好『食』光」為題舉辦「第12屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」，今(25)日成績揭曉。活動總召集人簡又新表示，今(2022)年臺灣疫情較為嚴峻，但仍有許多老師在停課遠距教學的情況下，帶領學生參加氣候變遷繪畫比賽，關注氣候議題。

簡又新指出，今年主題有別於前兩屆圍繞在海洋與水資源議題，該屆聚焦在氣候變遷導致的糧食議題，並搭配聯合國永續發展目標第2項「消除飢餓」，讓大小朋友一同討論剩食問題及飲食習慣。

簡又新表示，搭配第12項的「確保永續的消費與生產模式」提倡使用環保餐具，支持在地小農等理念。該屆參賽作品豐富多元，學生不僅繪製出人類的糧食危機，同時涵蓋動植物的生存問題，此外獲獎作品構圖極具創意與巧思，呈現垂直農法與地方農產品特色，獲得評審高度肯定。

「第12屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」參賽者除了臺灣學生參加外，亦有全球14國家地區的師生共同響應，包含美國、澳大利亞、北馬其頓共和國、巴拉圭、克羅埃西亞、日本、中國、香港、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印度、孟加拉，全數共計6,486人參與；該活動於5月7日舉行決選。

由台陽美術協會理事長吳隆榮擔任評審長率領評審團進行決選作業，依據作品的主題內容、原創性和畫面表現等指標進行分析評選。經過三個階段的評選及討論，最終全國賽獲獎幅作品337幅，國際賽160幅作品，評審委員皆對此屆作品讚嘆不已，獲獎實至名歸。

詳細獲獎名單在氣候變遷國中小繪畫創作比賽網站 (painting.taise.org.tw) 公布，比賽作品將於台北捷運忠孝藝文廊、國立科學工藝博物館實體展出，同時於活動官網舉辦線上展覽。

以糧食議題關注地球永續　2022氣候變遷繪畫比賽成績揭曉

評審委員與全國賽國小中年級、低年級組與國際賽國小組前三名畫作合影。(圖片由台灣永續能源研究基金會提供)
氣候變遷
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糧食
地球永續
糧食危機

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