【百口莫辯】新疆再教育營文件外流 出校要上銬押解、逃跑一律擊斃

（台灣英文新聞 / 綜合報導）正值聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）造訪中國之際，BBC披露了一份「新疆警察檔案」（Xinjiang Police Files），從龐大的外洩文件可見，所謂的「再教育營」其實與監獄並無二致，而關押的少數族裔學生，就是一個個不見天日的囚犯。中共對再教育營的各種粉飾，全被這鐵證無情打臉。

文件所述的「職業技能教育培訓中心」，位於喀什市南部，共有3,722名學生，366名警力。整座設施由武裝警察嚴密把守，瞭望台備有狙擊機槍，運動場豎立了鐵網圍欄。學生「上課」時，盯著他們的，是攜有警棍、盾牌與手銬的警察。據報導，這筆資料是由一名駭入新疆警方電腦的匿名者所提供，鉅細靡遺地說明了警察勤務分配與各種事態的應變守則。

令人毛骨悚然的是，守則赤裸裸寫著，「若學員不聽勸告，帶槍民警可鳴槍示警，若學員不聽勸阻繼續擴大事態、逃跑或企圖搶奪槍枝，帶槍民警予以擊斃。」另一條寫道，必須準備好「430套手銬、腳鐐及頭套，所有需移送的學員全部要進行三戴。」甚至連有恙的學員前往就醫時，都得「加戴戒具」、進行押解。

BBC雖未能單方面驗證資訊真偽，但早於2018年及2019年，YouTube上就曾出現過疑為維吾爾自治區人民遭剃光頭、蒙著眼、捆著手，正要被轉移的畫面，與營區教戰守則不謀而合。外流的照片也有一張年邁男子「上銬」接受醫療服務的畫面，在在坐實了中共極端手段的真實性。

此外，新疆安保單位遭駭的的資料還包括成千上萬新疆人士的照片，許多都與當地維吾爾人失蹤的親戚身分相吻合。BBC也試圖撥打文件中列出的150名保安人員聯絡電話，部分人員接起了電話，確認身分無誤。

中共始終堅稱教育營的語言與職業訓練是為了少數民族好，讓他們學說中文、具有謀生能力。面對外界的質疑抨擊，北京當局2019年稱學員皆已畢業，陸續關閉了教育營。然而從浮出的證據可知，許多設施仍在運作，只不過換了名稱，掛羊頭賣狗肉。

針對這一批新曝光的文件，中共還是一貫地否認駁斥，稱其為假新聞，強調須採取去極端化的措施，方能遏止恐怖活動。如此，「新疆人民都過上了安全、幸福、快樂的日子。」

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