拜登前腳離亞洲 北韓16度試射牽制美與日、韓合作

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國總統拜登剛結束亞洲訪問行程，北韓今（25）日凌晨就發射三枚飛彈，其中一枚疑為洲際彈道飛彈（ICBM）。這已是北韓今年第16度發射飛彈，挑釁意味十足。

《路透社》報導，南韓合同參謀本部表示，今日上午6時、6時37分及42分（台灣時間5時、5時37分及42分）左右，北韓從首都平壤郊外順安附近，朝日本海方向各發射一枚彈道飛彈，共發射3枚。首枚發射的疑為ICBM，第二枚導彈似乎中途失敗，第三枚為短程彈道導彈（SRBM）。北韓上一次發射飛彈是5月12日。

三枚導彈落點都在日本專屬海域（EEZ）外的日本海，這是北韓今年以來第16次發射飛彈。《NHK》引述日本防衛省表示，今年以來，北韓1月發射7次、2月1次、3月3次、4月1次，今天是本月第4次。韓聯社則表示這是北韓今年第17次試射。

報導指出，美國和南韓官員此前已提出警告，北韓似準備進行武器測試，時間可能就在拜登訪問期間。而上週，拜登與南韓新任總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）在首爾首次會面，雙方同意擴大軍演規模，若有必要將部署更多美國戰略資源，以嚇阻北韓氾濫的試射。

儘管北韓未選在拜登訪日韓期間試射，日媒認為北岸意在牽制正推動強化日美韓合作的美國。防衛大臣岸信夫今日表示，北韓選在「四方安全對話」（Quad）元首峰會後試射，明顯為挑釁行為，「絕對無法容許」。

《NHK》報導，岸信夫譴責北韓不顧國內疫情擴大、無視國人性命與民生，持續傾注資源研發與試射導彈，已透過大使館向北韓提出嚴正抗議。

根據岸信夫受訪所言，今日北韓發射的首枚飛彈最高高度約550公里、飛行距離約300公里，第二枚飛彈以非常規軌道飛行，最高高度約50公里、飛行距離約750公里，關於第三枚飛彈的詳細資訊，防衛省仍在分析中。目前已確認，前兩枚飛彈都落在日本EEZ外海，尚未接獲船隻受害消息。