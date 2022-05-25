坎城影展重磅回歸！台灣館吸引影迷朝聖　名導趙德胤獲邀出席大師講座

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)坎城影展台灣館放映近百部台灣電影，吸引許多影迷朝聖，知名導演趙德胤也獲邀於「La Fabrique Cinema 電影製造工作坊」舉辦大師講座。

坎城影展今年恢復實體並於今（25）日圓滿結束，文化內容策進院（ 文策院）策畫台灣館以實體與線上同步參展放映近百部台灣電影，首度舉辦台灣電影交流聚會，聚集導演趙德胤、演員吳可熙、製片人王琮、王思靜、 郭曉慶（Anita Gou）等超過 150 位貴賓。

文策院於台灣館推介作品，包括驚悚片《In My Mother’s Skin》，也同時由新加坡資訊通信媒體發展局支持， 將是首度由菲律賓、新加坡及台灣的合製作品；另外， 由名導阿布代拉曼・席沙克（Abderrahmane Sissako）執導及王琮製片的台法合製案《芳香嶺》（The Perfumed Hill），也正式宣布將由台灣女演員吳可熙擔綱女主角， 預計7月來台拍攝。

席沙克曾於 2014 年憑藉《在地圖結束的地⽅》（Timbuktu） 入選坎城影展競賽單元、 榮獲法國凱薩獎最佳導演及最佳劇本等7項大獎，以及第 87 屆奧斯卡最佳外語片提名；吳可熙2016年以《再見瓦城》入圍第53屆「金馬獎最佳女主角獎」，2017年演出電影「血觀音」棠寧，演技備受肯定。

席沙克3月在巴黎與文策院董事長丁曉菁會面時表示，希望透過電影關懷少數族裔的處境，而台灣自由的拍攝環境， 對創作者而言非常重要，政府單位提供各式協助， 台灣團隊也熟悉如何與國際團隊共事， 非常吸引國際團隊向台灣業界尋求合作機會， 台灣也是亞洲最適合的拍攝基地。

值得一提的是，緬甸籍導演趙德胤長年居住台灣，代表作包含《再見瓦城》、《灼人秘密》等，今年獲邀參加坎城影展，與多位國際導演擔任「La Fabrique Cinema 電影製造工作坊」總導師，趙德胤說，「拍電影是我唯一能帶給世界的東西，所以我開始寫新的劇本。 我感覺好熱情，彷彿我再次成為坐在La Fabrique的亭子裡喝著咖啡沉思大海，準備面對一切困難的新手。 我們要跨越各種限制，但我相信我們終將在那裡找到某種形式的自由。」



《芳香嶺》導演席沙克（左四）、製片王琮（左二）、女主角吳可熙（左三）（圖片由劇組提供）