坎城影展重磅回歸！台灣館吸引影迷朝聖　名導趙德胤獲邀出席大師講座

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)坎城影展台灣館放映近百部台灣電影，吸引許多影迷朝聖，知名導演趙德胤也獲邀於「La Fabrique Cinema 電影製造工作坊」舉辦大師講座。
坎城影展今年恢復實體並於今（25）日圓滿結束，文化內容策進院（
文策院於台灣館推介作品，包括驚悚片《In My Mother’s Skin》，也同時由新加坡資訊通信媒體發展局支持，
席沙克曾於 2014 年憑藉《在地圖結束的地⽅》（Timbuktu）
席沙克3月在巴黎與文策院董事長丁曉菁會面時表示，希望透過電影關懷少數族裔的處境，而台灣自由的拍攝環境，
值得一提的是，緬甸籍導演趙德胤長年居住台灣，代表作包含《再見瓦城》、《灼人秘密》等，今年獲邀參加坎城影展，與多位國際導演擔任「La Fabrique Cinema 電影製造工作坊」總導師，趙德胤說，「拍電影是我唯一能帶給世界的東西，所以我開始寫新的劇本。 我感覺好熱情，彷彿我再次成為坐在La Fabrique的亭子裡喝著咖啡沉思大海，準備面對一切困難的新手。 我們要跨越各種限制，但我相信我們終將在那裡找到某種形式的自由。」
《芳香嶺》導演席沙克（左四）、製片王琮（左二）、女主角吳可熙（左三）（圖片由劇組提供）