美國槍擊事件頻傳　2021年發生61起　創20多年來新高

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）根據美國聯邦調查局（FBI）本週一發布的報告，美國去年發生61起「槍手濫殺」事件，不管是攻擊事件的數量、傷亡人數和地理分布都有急遽擴增的情形，創下20多年來新高。

路透社報導，據FBI統計，2021年發生的61起濫殺事件分布在美國30州，較2020年高出52%，幾乎是前3年每年數據的2倍。FBI將「槍手濫殺」定義為在公共場所隨機殺人或企圖殺人。

FBI表示，去年濫殺事件有一半以上發生在公共營業場所，而槍手在多個地點開槍濫殺似乎也成為一個趨勢，例如亞特蘭大市有一名槍手接連對多間美容美體SPA館發動攻擊。

報告中提到，去年濫殺案件共造成103人死亡、140人受傷，相比之下，2020年美國19州共發生40起濫殺事件，造成38人死、126人受傷，而這一年剛好是新冠肺炎肆虐全球，重創人們社交和經濟活動的高峰期。

至於2021年最致命的槍擊事件就是發生科羅拉多州一間超市，共有10人喪生；去年位在印第安納波利斯的FedEx快遞公司也傳出槍響，造成8死7傷。

再舉出近年一案例，2017年，一名槍手在賭城拉斯維加斯的高樓層酒店內，對著窗戶外、朝下方參加戶外音樂節的民眾掃射，該單一事件就造成56人喪生、406人受傷。

這起槍擊事件也讓該年度總傷亡人數推升至143人死、591人傷，創下歷史新高，不過當年僅發生31起「槍手濫殺」事件，約為2021年的一半。

此外，儘管加州的槍枝法是美國境內最嚴格的，但去年發生的槍擊事件比任何一州都多，61起中有6起，其次是德州和喬治亞州，各有5起。

FBI說明，這份報告並沒有包括所有槍枝暴力、大規模槍擊事件，亦不包括與幫派、毒品有關的暴力行為、家庭糾紛、綁架或與其他犯罪行為的交火事件。