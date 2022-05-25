感謝多國力挺台灣 外交部呼籲WHO排除政治干預

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）第75屆「世界衛生大會」（WHA）於今（2022）年5月22日至28日在日內瓦召開，13個友邦堅定支持台灣參與WHA，提案籲促「世界衛生組織」（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席WHA；10個理念相近國家及馬爾他騎士團也在會中為我國有力執言。對於友邦及理念相近國家本年更堅定明確展現對台灣的支持，外交部表達由衷感謝。

外交部表示，本年我國友邦以提案、致函、擔任我方辯論代表及大會執言等多元方式持續展現支持台灣的堅定立場。理念相近國家在會中聲援台灣的力道及聲量也更甚以往，美國、英國、澳大利亞、法國、德國、加拿大、盧森堡、立陶宛、捷克、日本，及馬爾他騎士團以直接發言方式表達對我WHA案的支持；其中法、德、盧、立、捷5國均首度在WHA發言明確提及台灣，肯定台灣在對抗武漢肺炎疫情上的貢獻，並強調將台灣納入全球衛生架構，國際社會才能受惠於台灣的抗疫經驗與科技長才。

外交部指出，面對國際社會友人給予台灣強大的正義之聲，中國在行使答辯權時持續妄稱，中方已對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，意圖誤導國際視聽。美國國務院資深衛生顧問Barbara De Rosa-Joynt隨即嚴正駁斥，強調WHO成立的宗旨既在協調國際衛生工作，就更有必要納入所有利益攸關者，尤其是已成功證明能對抗武漢肺炎（COVID-19）疫情的台灣。台灣自2009年至2016年間，曾以觀察員身分出席WHA，足證台灣以觀察員身分參與WHA並無任何法律障礙，因此美方將延續其長期政策，支持台灣有意義參與包括WHO在內的國際組織。

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外交部強調，友邦及理念相近國家對台灣參與WHA的強力支持，對我國推案是一大鼓舞，我方深表感謝。台灣將秉持「專業、務實、有貢獻」的精神，持續積極與友邦及理念相近國家密切合作，共同維護全球衛生安全。外交部也呼籲WHO秉持專業與中立，排除中國的政治干預，基於維護全人類衛生福祉的考量，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHO所有會議、活動及機制。