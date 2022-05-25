美國德州小學屠殺18名學童亡 拜登怒籲：共同挺身反抗槍枝遊說團體

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國德州23日發生一起校園槍擊案，有18名年齡介於7至10歲的國小學童與3名學校教職員喪命，槍手疑為一名18歲男性Salvador Ramos，在現場已遭警方擊斃。慘案發生各界震驚，美國總統拜登也對此發表情緒激動的談話，要美國人一同對抗槍枝遊說團體，施壓國會通過槍枝管控法案，避免悲劇再度發生。

「何時我們才能以上帝之名，挺身反抗槍枝遊說團體? 為何我們容忍這樣的血腥屠殺接連發生？我真是受夠了，我們一定要採取行動，不要告訴我，我們沒辦法做到。」拜登在白宮慷慨激昂說道，而鏡頭前的拜登怒不可遏，氣到發抖。

拜登接著說，「這個18歲少年（槍手）能走進店裏買到二把槍枝，根本錯得離譜。」「像這樣的（校園）屠殺案，全球少見，只有在美國才會接連發生。」

副總統賀錦麗（Kamala Harris）也在悲劇發生後呼籲國會，儘速通過槍枝管控法案。前總統歐巴馬（Barack Obama）也表達沉痛哀悼之意，指接連發生的校園槍擊屠殺案是全國父母內心的痛，害怕明天這樣的悲劇發生在自己小孩身上。

民主黨籍康乃迪克參議員Chris Murphy周二（24日) 在參議院殿堂上痛陳，「我們這些坐在這裏的人，這些年來到底做了什麼去阻止這樣的悲劇一而再的發生？我們現在又見到另一個桑迪胡克事件上演。（註：康乃迪克州在2012年發生震驚全美的桑迪胡克國小槍擊屠殺案，當時造成20名小學生死亡，6名教職員喪命。）」