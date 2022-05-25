（持續更新）捷克、9友邦堅定為台發聲 不滿遺漏台灣日本稱造成「地理真空」

更新時間：2022-05-25 10:42

發布時間：2022-05-25 10:23

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）第75屆世衛大會第三天（24日）挺台聲浪依舊強勁！捷克、日本以及9個友邦接力挺台灣，呼籲世衛接納台灣，加之23日美、法、德等10國的聲援，目前已有21國不滿世衛駁回台灣參與大會議案，為台灣發聲。

日本厚生勞動大臣後藤茂之（Shigeyuki Goto）在預錄影片中強調，「應該參考區域中成功對抗武漢肺炎的良好範例，例如台灣。在防治傳染病等全球衛生議題上，我們不應遺漏特定地區，造成地理真空。唯有如此，才能預防傳染病擴散全球。」

日本厚生勞動大臣後藤茂之強調，不遺漏特定區域，才能預防傳染病擴散全球。（圖／翻攝自世衛大會）

捷克駐聯合國日內瓦分部常任代表巴雷克（Václav BÁLEK）則呼籲，世衛應遵守包容性原則。「任何人都不能被遺漏。對抗COVID-19肺炎，我們所有人必須同舟共濟。這就是為什麼捷克全力支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。」

捷克駐聯合國日內瓦分部常任代表巴雷克（Václav BÁLEK）（圖／翻攝自世衛大會）

友邦海地衛生部長拉森（Alex Larsen）在台上表示，「沒有任何一群人應被排除在外，所以海地持續呼籲，應邀請與我國在公衛領域維持密切技術合作的台灣，以觀察員身分參與世界衛生組織的討論。」

昨日在二對二辯論為台灣舌戰中國的史瓦帝尼則感謝台灣疫情期間的救助，衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）稱我國為「台灣共和國」，並表示疫情爆發，「台灣醫療團是第一個抵達的隊伍，協助重症病患。為呼應大會主題，我敦促世衛納入有意願與能力的全球夥伴，例如台灣。台灣對抗COVID-19時，已證明自己具有積極與關鍵的角色」。

聖克里斯多福及尼維斯提及，台灣是重要國際公衛利益相關者，捐贈大量醫療口罩與醫療設備等貢獻良多，「台灣已向世人證明是全球公衛不可或缺的夥伴... WHO持續排除台灣，對世界並無助益」，代表強調，「台灣能幫忙，也一直在幫忙，請讓台灣幫忙。」

聖文森及格瑞那丁衛生部長普瑞斯（St. Clair “Jimmy” Prince）強調，台灣支持聖文森已超過40年，向該國分享在醫衛領域的豐富知識與經驗。「我國希望世界衛生組織把握這個提升全球衛生健康的絕佳機會，接納台灣，」普瑞斯強調，「臺灣兩千三百萬人民不應被忽略。」

聖露西亞衛福部長熊包提斯（Moses Jn Baptiste）將台灣譽為全球抗疫的「成功典範」，也是疫後復甦不可或缺的夥伴，呼籲世界衛生組織正式安排台灣參與世界衛生組織相關會議、機制及活動，並邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會。「這樣我們才能彌補國際衛生合作的不足，並確保在後疫情時代能建立更完整的全球衛生網絡。」

帛琉衛生部長Gaafar J. Uherbelau 感謝WHO與中華民國台灣等國的協助。「台灣的夥伴與友誼展現了我們的確可以透過團結一致，就能達成『醫衛和平，相輔相成』的願景」。他呼籲不受政治及意識形態干預，「即刻以觀察員身分將台灣納入世衛大會，並進一步研擬讓讓台灣充分參與世界衛生組織的所有活動」。

諾魯衛生部長達戈亞戈（Isabella Dageago）也喊出「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」的心聲，感謝中華民國台灣伸出援手，並指出要成功消除疫情，就必須在全球層級展現包容性，攜手合作。「在此關鍵時刻，讓中華民國台灣充分參與世界衛生大會的正當性更勝以往。」

另個於辯論中襄助台灣的吐瓦魯表示，吐瓦魯想再次感謝並珍視台灣在各方面的協助；友邦貝里斯則是在發言時「重申對台灣受邀參與所有世衛組織活動的堅定立場」。

友邦宏都拉斯今天發言未提及台灣，馬紹爾群島則是預錄影片超時被切斷前仍未提到台灣，但根據外交部發布的影片資訊，衛生部長畢利蒙（Bruce Billion）表示，馬紹爾群島加入其他國家的行列，呼籲接納臺灣有意義參與世界衛生大會及世界衛生組織相關活動。這才能讓包括臺灣在內的所有國家都有機會為人民的健康生活需求發聲，不會受到不公平及歧視性的待遇。