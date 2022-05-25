一汽奧迪中國廣告「小滿」爆抄襲風波 廠商聲明：監管不力、審核不嚴

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由奧迪的中國合資廠一汽奧迪推出「人生小滿」的廣告片，內容以二十四節氣中的「小滿」為發想，由港星劉德華代言並於影片中，分享「今日小滿，人生小滿就好」的知足哲學於21日上架，卻被檢舉抄襲他人文案，車商於22日緊急下架該條視頻。廣告商、一汽奧迪及劉德華先後道歉及致意。

綜合媒體報導，這部被稱為「人生小滿」的廣告片，拍攝手法唯美，奧迪選在今年的5月21日，也是黃曆二十四節氣中的「小滿」發布該影片，推出後就在網路上竄紅，引起熱烈討論，但卻被一名中國抖音部落客「北大滿哥」公開指出，該部廣告片的文案涉嫌抄襲他2021年發表的視頻文案。當中包括「像素級的相像」及句子如「有小暑就一定有大暑，有小寒就一定有大寒，但是有小滿一定沒有大滿」。

中媒於是起底，涉嫌抄襲的廣告影片是由廣告公司M&C Saatchi提案、執行，該公司在中國由上思廣告代理，且執行長曾任職於台灣奧美。

M&C Saatchi於22日發表聲明，承認該「團隊版權意識淡薄，在未與版權方溝通的情況下，直接使用抖音博主北大滿哥“小滿”的視頻中文案內容，給劉德華先生、北大滿哥，一汽奧迪品牌帶來了巨大的不便和困擾致歉」。

港星劉德華則透過官方後援會「華仔天地」發文表示，「對原創百分百的尊重，對廣告團隊在創作過程中出現的問題，以及對滿哥造成的困擾，深感遺憾，奧迪和廣告公司正認真處理中」。

對於這次的廣告抄襲案，一汽奧迪亦發表聲明表示，「就該事件中因監管不力、審核不嚴，給劉德華先生、北大滿哥及相關方造成的困擾，表達誠摯歉意。他們也再次重申對於原創和知識產權保護的重視」。

然而，中國網友亦質疑北大滿哥的指控，他們發現該名部落客指控其文案遭他人抄襲一事，其實他也抄襲了另一位「尤琳點睇」的視頻文案，中國網友向「尤琳」求證，對方也承認是他寫的，「但他相信這是每個深入了解24節氣的人都會有的發現，不算是甚麼獨創性的思想。」

中媒人民網對此事也評論，直指指這種抄襲行為涉嫌違法，須承擔民事侵權責任，監管部門有責任介入，並要求廣告商交代來龍去脈。

港星劉德華在「華仔天地」發文表示，「對原創百分百的尊重」。(圖片翻攝自「華仔天地」)

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