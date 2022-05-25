停課、居家上班 親子衝突增 逾5成家長易負面情緒 家扶：好好說話不責罵

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）疫情不斷攀高峰，學校因群聚事件頻傳，多改以在家線上教學，家長不得已只能請假或居家上班來照顧子女，各式壓力與日俱增。家扶基金會2021年《疫情下的兒少照顧》問卷調查就發現，疫情讓親子相處時間增加，但家長育兒與工作壓力倍增、51.4%表示易有負面情緒、53.5%表示親子衝突增加；而家長面對親子衝突處理方式，有31.8%會責罵孩子。兒少保護服務與疫情關注同樣重要，居家防疫「用愛包圍」，好好說話不責罵，「疫」起好好陪伴、零兒虐！

不當言語是暴力 親職管教更需好好說

阿杰一家四口，從事臨時工的爸爸因工作中斷沒著落已數月，在家照顧年幼弟弟的媽媽更無法另謀生計，孩子常聽爸媽斥喝「有夠歹命，乾脆大家一起死一死！」、「早知道就不要生下你」等負面言語，兄弟倆驚恐、害怕導致精神不濟與夜哭情形，照顧者難以因應更陷入不當管教的循環。

除了提供急難救助、連結爸爸工作資源之外，家扶也投入《用愛包圍計畫》，安排親職課程也為孩子進行遊戲治療，並透過親代夥伴給予爸媽在親子互動上的示範，體現正向管教的效果，學習正確傳達愛。

家扶提醒，「怎麼笨的跟豬一樣」、「你再哭！我叫警察來抓走」，父母在管教子女上長期使用不當言語，就是精神暴力與虐待。疫情下親子相處機會增加，在關注兒少是否遭「不當管教」，也不要忽略脫口而出的傷害「言語暴力」，它傷人於無形易被忽略，卻同樣能造成孩子心理的傷害，甚至需要更長時間才能復原。

藝人參與「畫中有話」公益創作 揭開隱形傷痕親身經歷

為關注兒少言語暴力的議題，家扶邀請知名藝人許瑋甯、賴雅妍、鄭元暢、Darren邱凱偉及黃豪平參與「畫中有話」公益藝術創作，並以隱形螢光墨水寫下個人或周遭親友曾親身經歷，並傳遞鼓舞與關懷能量。

許瑋甯《擁抱。吞噬。擁抱》創作揭開「為什麼你不行」曾受的言語傷害，分享如何努力才能降低傷害、找回自己的過程；賴雅妍《金星人與蝴蝶》寫著「你就是不夠好」，談及如果人與萬物，都能好好被對待，只要一句話，都會變美的；鄭元暢《不可以告訴別人》象徵施虐者封住兒童的口，孩子噤若寒蟬也失去了笑容，提醒關心我們身旁的寶貝們，因為冷漠與忽視就是施虐者的幫兇；Darren邱凱偉創作《Happy Face ? Not Anymore》隱藏「你是聽不懂人話的畜生嗎？」，意味小朋友承受言語暴力，雖然表面充滿笑容，實際上內心已受到傷害；黃豪平《還以言色》畫作透露「Pussy Fight Back(打我啊娘砲)」在成長過程因身形瘦小，常遭到同學言語挑釁的至深影響，更以表達藝術工作者的身分鼓勵大家找回話語權、為自己發聲。

社群挑戰濾鏡串聯 「用愛包圍」邀您捐款支持

為杜絕兒少遭精神不當對待，家扶基金會與GRANDI格帝集團聯手發起#NoMoreSorry「428杜絕言語暴力」濾鏡社群挑戰，並由藝人許瑋甯響應起跑，目前已累計超過2,000次以上迴響，邀您一起線上串聯，並透過FB與IG為孩子發聲！

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示：「疫情對親子家庭帶來很大的考驗，但兒少保護服務不容中斷、預防工作更不宜鬆綁，家門內的成員相處機會增加除了謹守理性互動準則，家門外也需要大家適時關心。」