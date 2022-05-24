端午粽訂好沒？賣場、超商、電商7成3粽子漲價 大部分漲幅2成以下

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）端午節將至，行政院今（24日）指出，四大賣場、四大超商與五大電商平台粽價，有7成3粽子價格上漲，不過當中超過8成6的比例漲幅低於2成，行政院將嚴密監控相關物資市場行情，確保民生物資供應量價穩定。

根據行政院今召開的穩定物價小組會議，端午節將至，遇到近期國際原油及大宗物資價格波動，影響國內物價穩定，副院長沈榮津責請農委會、交通部等相關部會，全力調節端午民生物資供需，維持產銷秩序。

農委會表示，已盤點糯米、香菇、花生、豬肉、鴨蛋、乾魷魚、乾蝦米等應節粽子原材物料，同時參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配市場供給，產銷機制也已擬定，目前確定端午節供應上沒有問題。

至於原物料價格為何上漲，行政院指出，全球疫情反覆，惡化供應鏈瓶頸問題，加上受到產區氣候、塞港及俄烏戰爭等持續影響，黃豆、小麥、玉米（飼料）、奶油、沙拉油、麵粉等重要物資價格面臨較大的上漲壓力，因此有必要針對民生重要物資持續進行價量監測分析，若有價格不合理上漲及供貨量不足才能及早因應。

行政院觀察4大賣場及4大超商粽子型錄與檢視5大電商平台粽價，發現與去年相同品項且為一般消費大眾較常購買的傳統肉粽及素粽共172項中，有27%的粽子價格持平或下跌，另有73%的粽子價格上漲，不過漲價品項有86.3%的比例，漲幅低於2成。

交通部方面，則需解決假期將至的物流問題，由於本土疫情升溫，網路購物訂單快速成長，使台灣物流運輸貨物量大增，尤其低溫物流需求最為明顯，為保持物流順暢，交通部已建立督導及協調機制，持續掌握端午節公路貨運運輸最新情形，並適時進行協調。