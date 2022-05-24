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輝瑞口服藥並用禁忌多！醫師解答一次看

輝瑞不適合與清冠一號一起服用，部分高血壓、糖尿病、高血脂用藥也可能和輝瑞口服藥產生交互作用，不過普拿疼、止咳化痰藥等症狀緩解藥物則可並用，阿斯匹靈也能和輝瑞口服藥並無交互作用。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/05/24 20:05
輝瑞口服藥倍拉維與其他藥物交互作用多，醫師提醒，該藥物可與普拿疼等症狀緩解藥同時服用，但不適合與中藥清冠一號並用。（圖/路透社）

輝瑞口服藥倍拉維與其他藥物交互作用多，醫師提醒，該藥物可與普拿疼等症狀緩解藥同時服用，但不適合與中藥清冠一號並用。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）輝瑞口服藥屬於複方治療口服藥物，與其他藥品如普拿疼、清冠一號等並用必須特別注意，同時特殊體質如肝腎功能太差的患者也不適合使用，由於新冠口服藥用藥安全成為全民關注焦點，衛福部與專家日前針對一系列問題一次解答。

衛生福利部疾病管制署日前舉辦「高風險病人COVID-19口服抗病毒藥物治療與處置」研討會，邀專家解答新冠肺炎口服藥的用藥問題。台大醫院教學部主任盛望徽表示，輝瑞口服藥孕婦也能使用，但藥物交互作用多，肝腎功能太差的患者也不適合使用。

至於另一款口服藥莫納皮拉韋，幾乎沒有藥物交互作用，肝腎功能不全、管灌患者也能用藥，不過在藥效方面輝瑞約可減少90%死亡及住院風險，莫納皮拉韋只能減少30%。

並用藥物方面，醫師提醒民眾，輝瑞不適合與清冠一號一起服用，同時部分高血壓、糖尿病、高血脂用藥也可能和輝瑞口服藥產生交互作用，需要靠調整劑量、用藥時間來避免問題，不過普拿疼、止咳化痰藥等症狀緩解藥物則可並用，阿斯匹靈也能和輝瑞口服藥並無交互作用。

至於為何輝瑞不適合與清冠一號並用，醫師表示因清冠一號當中有含有黃芩成分，會抑制肝臟、腸道中的酵素代謝，導致輝瑞口服藥的部分藥品濃度過高，而輝瑞口服藥也會使清冠一號藥品濃度再加成，除了增加不良反應風險，民眾也可能也因清冠一號藥性較寒而出現比較嚴重的腹瀉症狀，中藥當中的「普濟消毒飲」、「定喘湯」也不適合並用。

副作用方面，亞東醫院感染科主任楊家瑞指出，輝瑞口服藥臨床試驗報告顯示，約有6%患者出現味覺異常、感受到苦味的副作用，腹瀉3%、高血壓1%、肌肉痠痛1%，但國內患者的副作用則以腹瀉、疲倦、頭暈、高血壓為主。

楊家瑞也指出，冠狀動脈疾病患者、曾裝過心臟血管支架或最近曾心肌梗塞的患者，大多都會使用阿斯匹靈，阿斯匹靈和輝瑞口服藥並無交互作用。

若忘記吃藥，楊家瑞建議，超過原本用藥時間的8小時內都可立刻補吃，超過8時則等到下一個用藥時間再吃，但千萬不要一次吃雙倍的份量。

此外，專家也提醒民眾，用藥前務必先和醫師討論並用藥物事宜，切勿自行停藥，以免影響原有疾病，甚至可能出現反彈症狀，反而更不舒服。
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清冠一號
口服藥
莫納皮拉韋
藥物副作用
衛福部

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更新時間 : 2022-05-24 20:39 GMT+08:00

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