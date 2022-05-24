台北喜來登大飯店「週週美食大樂購」5/25-5/31熱烈好評第三週

台北喜來登全新推出的「週週美食大樂購」，繼各餐廳人氣美食快閃反應熱烈、比薩屋窯烤比薩與燉飯開賣2小時即破百組完售！米其林二星砂鍋一品雞與麻油雞飯雙強組也二度追加組數！本週力度再加強，5月25日至31日推出「中西海陸雙雄回饋」下訂安東廳美國肋眼即送價值3,800元的爐烤法國藍龍蝦，下訂辰園米其林片皮鴨即送價值1,980元的蒜蓉波士頓龍蝦。此外，去年推出不到2個月便熱銷破1,100組的辰園港點九宮格也以5折重返登場！SUKHOTHAI泰菜則祭出購物車自取全品項7折超殺優惠，透過寒舍生活APP一鍵購足，每日限量供應、自取日為5月27日至6月3日。

「週週美食大樂購」本週亮點為「買牛排或烤鴨都送活龍蝦」，下殺62折起享用中西海陸雙雄！擅長頂級牛排料理的安東廳主廚張守義推出「美國肋眼牛排12盎司」優惠價4,880元送「爐烤法國藍龍蝦」，以及「美國30天乾式熟成荷士登帶骨紐約客」3,880元送2隻肉質肥厚的「野生海虎蝦」。有「鴨王」之稱的燒臘行政主廚楊華廣師傅則規劃「辰園經典廣式片皮鴨三吃」優惠價3,280元再送「蒜蓉波士頓活龍蝦」，宜蘭北平鴨以多種獨家調料醃入味，以掛爐方式烘烤至鴨皮紅潤酥脆、肉質滑嫩帶汁，享受經典捲餅、脆皮鴨腿與香滑鴨絲粥，平均每月可售出數百隻佳績！

愛吃和牛的老饕看過來！桃山祭出九州王者美譽的「日本小田和牛雙人壽喜燒」，美味程度不輸日本三大和牛，多次在各大賽事獲得金賞等輝煌頭銜，嚐過的饕客們讚不絕口。鍋物包含小田和牛300g與季節時蔬等，搭配以牛筋熬煮的壽喜燒醬汁，軟嫩鮮美的極致享受只要1,880元、現省1,100元。創下去年熱銷金榜的「辰園點心九宮格」應網友熱烈要求回歸！原價850元對半砍只要450元，一次享用到9款手工港點包含鮑魚海皇燒賣、錦繡魚翅餃、黑松露水晶翠玉餃、魚子雞燒賣與杏汁黑金包等。

千元以下美食則推薦比薩屋的「義麵三饗宴」750元享用辣味番茄海鮮義大利麵、青醬雞肉筆管麵、奶油野菇松露燉飯三道料理，平均每人只要250元！「邱拉爾雙味臘腸比薩12吋+義式炸物拼盤」也只要780元。上班族午間犒賞「桃山牛小排燒肉便當」滿滿鮮嫩的美國牛小排燒肉，以及炸蝦天婦羅、季節烤鮮魚、玉子燒、時蔬與泡菜等，限時優惠400元。還有集10貫現流海味的「桃山特選握壽司盛合」原價1,180元，優惠價990元，喜歡嚐鮮的消費者絕不能錯過！