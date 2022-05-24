疫起來K歌、板橋文化桌遊　新北4場發表會 展現國小資優生創意研究

新北市政府教育局5月17至24日間，舉辦4場線上 獨立研究成果發表會，提供國小一般智能資優學生發表舞台， 促進各校資優教育交流。4場發表會共36所學校、162件作品、 近百位學生以單獨或團體型式參與發表， 也特別邀請到資優相關專家學者及資優班教師擔任評審， 針對國小六年級學生獨立研究作品進行線上交流與回饋， 並從中選出優秀作品予以鼓勵。

教育局長張明文表示， 獨立研究課程為國小一般智能資優教育最精采的課程之一， 透過學生自身生活的觀察出發，經歷問題解決的過程， 進行多元的學習探究，將成果展現於發表會並觀摩他人作品， 進行自我反思，落實新課綱自發、互動及共好理念。

獨立研究呈現國小資優生的學習歷程， 每位學生依個別興趣和師長討論，發展多元樣貌的獨立研究主題。 今年的成果作品也為因應疫情而多了防疫的主題研究， 讓此次的成果發表會展現更多元以及接軌時事的特色。 像是林口國小蘇映竹與藍欣恩同學表示， 觀察到國小學生防疫觀念不足，對病毒不了解，以「疫起來K歌」 為研究主題，改編朗朗上口的K-pop熱門歌曲， 創作一首能讓學生更了解新冠病毒及防疫觀念的防疫歌。

埔墘國小林淵恒同學則說，因為感受自己坐在3C用品前， 總會想要玩電動玩具，導致分心、或是學習效果不好。於是發想以「 線上教學」為研究主題，想了解線上學習的學生們學習狀況， 也想了解老師線上課程時遇到的問題，並提出相關建議。

另外，實踐國小曾竑睿、 謝汯志和黃俊嘉同學為了讓大家可以了解板橋的歷史發展與故事， 設計桌遊引導大家從不同的面向更深入地認識板橋。 而竹圍國小黃泓源、鄭愷丞、楊芷瑜、 郭家欣以及蔡沛恩同學則利用自製河道模型， 探討不同類型的魚道研究。各校學生展現多元的觀察與研究面向， 也從互相觀摩中啟發更多的創新思維。

多次受邀在發表會中擔任評審的國立臺灣師範大學于曉平教授表示， 期望透過評審們不斷提出的問題，激發學生更深入的研究思考歷程， 讓學生從中汲取經驗發想出更多的可能。首次擔任評審， 同時任教中正國小資優班的葉依培老師則回饋， 從評審過程中收穫蠻多，也看到許多切身感受的作品， 內心有股暖暖的感動。期許學生在研究的路上持續邁進， 鼓勵孩子結合各自的母語進行探究，從在地文化拓展國際視野。

教育局表示， 獨立研究是專為新北國小六年級一般智能資優學生而舉辦， 除了能展現學生的學習歷程，分享自身的作品外， 也期望藉由各校之間的交流，讓學生能更加精進自身， 並發現從不一樣的角度觀察事物，拓展自身視野， 繼續努力完成理想。

照片來源：新北市教育局提供