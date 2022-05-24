新北幸福保衛站、愛心大平台取餐超過7萬次　停止到校時以現金電匯補助弱勢生早午餐

疫情日趨嚴峻，影響到很多家庭經濟陷入困難， 為幫助家庭度過難關，新北市幸福保衛站及好日子愛心大平台取餐金 額調高至160元，並開放外帶以減少學童出門染疫風險。 幸福保衛站自2013年累積至今(2022)年4月底取餐數為73, 732次、好日子愛心大平台自2020年推動迄今取餐數達3, 972次，兩者合計累積取餐數達77,704次，為孩童提供溫暖 及時援助。

教育局表示，新北市幸福保衛站計畫，自2013年1月1日起與 四大超商合作，提供就讀、設籍於新北， 發生急難事由有飢餓求助需求之18歲以下學生及兒童緊急協助。 學童只要填寫基本資料不需驗證，即可免費領取便當、 麵食及不含酒精飲料等餐點，再由超商通報巿府高風險家庭服務管理 中心，由跨局處資源提供個案協助。自2013年累積至今年4月底取 餐數為73,732次。其中2019年4,844次、2020年2, 271次、2021年14,773次、2022年迄4月底3,699 次。數據顯示，疫情前每月取餐數約百餘次，2021年5月受疫情影 響取餐量增多，5月取餐數為4,138次、6月為6,057次、 7月為8,528次，幫助許多真正有需求的學童度過難關。

另外新北市2020年邀請八方雲集、2021年邀請梁社漢排骨及鬍鬚 張魯肉飯加入好日子愛心大平台，納入高風險家庭服務網絡，讓18 歲以下遭遇急難學童可至門店領取免費餐食及提供臨時避難所， 並由門店通報巿府，提供後續關懷及協助。供餐計畫自2020年推動 迄今，累計取餐數達3,972次，公私合力一同守護新北學童。

在弱勢學生的照顧部分，新北巿2022年編列預算3億2,913萬 元提供在學期間弱勢學生依各校午餐收費基準全額補助。另為減輕高 中職以下學生之就學負擔，於2009年開始幸福晨飽早餐補助計畫 ，2022年編列預算1億5,643萬元，符合資格之弱勢學生可持 教育局配發之早餐券至便利商店領取餐點。同時為確保弱勢學生寒暑 假期間的營養健康，自2011年起補助弱勢學童於寒暑假期間， 便利商店面額50元之午餐券。在學校暫停實體授課進行居家線上學 習期間，相關補助以現金或電匯方式補助，讓孩子安心用餐。

秀朗國小三年級黃同學表示，爸媽離婚後， 媽媽因為疫情關係被迫休無薪假，家裡又有三個姊妹， 肚子常吃不飽。後來聽老師說可以到超商和八方雲集領餐， 才解決肚子餓的問題，很感謝有幸福保衛站可取餐。 成州國小吳同學的媽媽因病幾乎看不見，在學校老師協助下孩子順利 學會在超商取餐。輔導主任蘇建誠說市府媒合民間企業暖心協助， 老師們以細心陪伴與教導作為媒介，提供弱勢家庭，讓孩子不至於餓 肚子，幫助非常大。

教育局長張明文表示，新北巿積極投入資源守護弱勢學童，除編列預 算補助學生早午餐，更媒合24小時守護的幸福保衛站， 及提供熱騰騰餐點的好日子愛心大平台供餐計畫於疫情期間服務不中 斷。全市街頭巷尾四大超商、八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯 2,500個據點，公私合力提供學童緊急求助、 臨時避難所及關懷協助，讓新北孩子平安健康成長。

好日子愛心大平台-學生填寫通報單。（照片來源：新北市教育局提供 / 示意圖，非取餐當事人）

四大超商疫情期間愛心響應幸福保衛站全年無休。(照片來源：新北市教育局提供 / 示意圖資料照，非取餐當事人)