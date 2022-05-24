返鄉接棒擦亮招牌 三峽青農顏伯宗為你「顏選」好茶

三峽古稱「三角湧」，是大漢溪、 三峽溪與橫溪三條溪流匯流之處，孕育出肥沃土壤，加上氣候涼爽， 非常適合茶葉生長，造就三峽百年茶業歷史，整個三峽茶行林立， 其中歷史悠久的「統一茗茶」第3代繼承人顏伯宗更是放棄高薪工作 ，返鄉為每位登門拜訪的顧客嚴選1包包的好茶。

顏伯宗於中原大學機械工程學系畢業後曾擔任工程師， 曾年收破百萬， 但從小在茶行長大的顏伯宗始終對茶環抱著一股熱情， 加上在工作中感受到科技發展一日千里，產業結構快速變化， 讓他開始思考如何將家中老茶行及茶園保留下來。 幾經考慮後顏伯宗毅然辭職回到家鄉三峽，接棒經營家傳茶行「 統一茗茶」，並且將工作經驗帶入傳統茶行，以「顏選好茶， 品質嚴選」為品牌理念，創立網路品牌「臺灣顏選」， 希望將家中優質茶葉推廣給更多人。透過重新設計品牌logo、 架設專屬網站，顏伯宗也在蝦皮等電商平台建立「顏選茶YamXu anTea」商城，利用網路力量開發新客群， 商城不僅販售茶行招牌蜜香紅茶、白茶及碧螺春等優質好茶， 顏伯宗也用家中茶葉開發茶糖、茶酥、牛軋糖及雪Q餅等各式茶點心 ，皆是商城中的熱銷商品。除網路行銷， 顏伯宗也勤於參與展售活動， 享受在攤位上與客人面對面分享自家品牌，結識同好，以茶會友， 更爭取擔任第1屆新北青農聯誼會三峽分會副會長， 希望結合三峽青農力量將三峽茶產業發揚光大。

顏伯宗表示，北部茶葉產量比不上中南部，在推廣上困難許多， 因此「臺灣顏選」以手採高品質茶葉做出差異化， 將最好的茶葉提供給消費者。即便行銷面臨挑戰， 顏伯宗依然享受過程，勇於突破。 顏伯宗也表示未來規劃開辦食農教育， 帶領民眾更加深入感受三峽茶產業底蘊， 希望將三峽茶葉打入時尚流行文化之中。

新北市農業局長李玟表示，新北青農不只專精農業，更有創新精神， 積極創造農產通路，研發創意商品， 農業局作為新北青農最強力的後盾，持續推出「新北青農力計畫」， 挹注資源輔導青年農民，也鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭， 為新北農業注入新能量及活力。