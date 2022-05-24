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看不到清零終點 Airbnb退出中國市場

未來只會做想出國的中國人生意

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/24 16:42
Airbnb平台（圖／美聯社）

Airbnb平台（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）短期出租平台美國Airbnb今（24）日宣布，7月30日起終止所有中國境內遊業務，雖未言明原因，一般認為與市場激烈競爭及綿綿無絕期的新冠肺炎（COVID-19）疫情，脫不了干係。

綜合路透美聯社BBC報導，在全球擁有600萬筆出租房的Airbnb，將撤下目前網站上15萬筆中國可出租單位與體驗服務。不過，中國境內市場僅佔其業務1%，日後將主打境外遊商機。

這是繼Yahoo、eBay與Linkedin後，決定退出中國市場的網路服務業者。

Airbnb成立於2015年，2016年開始進軍中國，迄今迎來了2,500萬名海外遊客。多年來其致力中國本土化服務，與騰訊的微信等平台結合，2017年更特地為中國業務取名愛彼迎（Aibiying），迎合說中文的客戶。不過，本土對手來勢洶洶，途家網（Tujia）、小豬（Xiaozhu）等平台都想來分一杯羹。

2020年疫情爆發後，中國日趨嚴苛的封城等禁令讓生意更加難做，海外遊客進不來，本土遊客也難在國內自由行、想出國更是面臨各項刁難。消息人士透露，事實上，早在疫情之前，中國境內短租業者就已發現成本墊高、營運也不如以往單純。舉例而言，依中國法規，業者必須將旅客資料交給有關當局，包括護照資訊等，一如所有想在中國經營的旅宿業者。

延伸閱讀：
防病毒輸入？怕人民思想被西化？中國嚴控出入境 機場當場「剪護照」
Airbnb
愛彼迎
短租
短期出租
旅宿
中國
封城
防疫
新冠肺炎
COVID-19
清零

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更新時間 : 2022-05-24 17:36 GMT+08:00

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