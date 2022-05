【四方元首峰會】拜登稱「戰略模糊」不變 岸田譴責俄國入侵

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)美國總統拜登今(24)日於「四方安全對話」元首峰會後表示,美國對台灣問題的「戰略模糊」政策並未改變,回應外界對其昨日表態若中國犯台美國將會軍事介入一番話的解讀。

拜登否認結束「戰略模糊」政策 日方譴責俄國惡行、強調台海和平穩定

《路透社》報導,美、日、澳、印組成的四方安全對話(QUAD)元首峰會今日於東京登場,台灣問題備受關注,面對日益獨斷專行的中國,四國決定確保印太地區的自由與開放。

美國長期在台灣問題上採取「戰略模糊」(strategic ambiguity)政策,即美國依照《台灣關係法》對台出售防禦性武器,但不排除中共武力犯台時兵援的可能。顯然,拜登昨日在與日本首相岸田文雄會面後的聯合記者會上,對於台灣遭進犯會採取軍事介入的肯定答覆似乎打破「戰略模糊」的美國慣例。

除了美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)出面澄清「一中政策」並無改變,拜登今日被問及美國對台政策是否轉變時,也否定這項說法。

記者於會後記者會上詢問拜登,美國對台灣的戰略模糊政策是否已經結束,拜登表示「不」,在記者再度追問後,拜登二次表示「不」。

在被詢問關於中國犯台美方是否軍事介入時,拜登強調「政策沒有改變。我昨天發表聲明時就已說明這一點」。

一些批評者認為拜登「失言」或「口誤」,並稱此舉可能促使中國採取侵略行動,而非正式安全保證;部分政治分析則指出,有鑒於拜登豐富的外交政策經驗,以及他選在與日本首相共同現身的場合,在談及俄國入侵烏克蘭一事後發表此番言論,拜登實際上並未「失言」。

由於台灣並非四方安全會議議程正式項目,因此拜登更多談及烏克蘭、譴責俄國的侵略作為,並強調美國將與親密民主夥伴站在一起,推動自由開放的印太。

日本首相岸田文雄也同意對俄國的譴責,稱其入侵行徑「動搖國際秩序基礎」,是對聯合國原則的直接挑戰。岸田表示,「我們不應允許類似的事情在印太地區發生」。

昨日,岸田與拜登發布的日美聯合聲明中,就重申維護台灣海峽和平穩定的重要性,並進一步指出台海和平穩定是「維繫國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」(an indispensable element in security and prosperity in the international community)。

印度兩面討好:親美不反俄

印度總理莫迪(Narendra Modi)在其開幕致詞中並未提及烏克蘭、俄國與中國。印度並未譴責俄國入侵行為,也不支持美國主導對俄國的制裁。

雖然印度近年來與美國的關係發展密切,並成為旨在打擊中國的四方集團的一員,然而印度與俄國長期維持密切關係,俄國仍是印度國防設備及石油的主要供應商。

這也使得印度在聯合國安理會就是否發布決議譴責俄羅斯「入侵」烏克蘭進行表決時棄權,儘管印度向被害的烏國平民表示關切。

澳洲新總理關注全球變遷

甫於23日上任的澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)則表示,他的目標與四方集團的優先事項一致,他向其他三位元首表示,他希望各方都能在氣候變遷議題上發揮領導作用。

艾班尼斯指出,印太地區正期待與四方國家合作並盼其以身作則。「這便是為何我的政府將在氣候變遷採取『雄心勃勃的行動』,並在地區夥伴通力解決問題時加大支持力道,包括提供新資金。」

台灣政府對於拜登近日說法、日美聯合聲明回應

台灣外交部發言人歐江安感謝美國及日本政府持續重視台灣海峽的和平穩定。歐江安也說明,拜登強調台海和平穩定的重要性,並指出如果中國犯台,美國會以武力保衛台灣,白宮也隨後重申美國對台政策不變,強調美方將基於《台灣關係法》(Taiwan Relations Act),持續向台灣提供自我防衛所需的軍事物資,此承諾不變。

對拜登總統及美國政府重申對台灣堅若磐石的承諾,歐江安表達誠摯歡迎與感謝。她指出,中國對台海安全構成的挑戰,已引起國際社會高度關切。台灣政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變,會持續提升自我防衛能力,並與美國及日本等理念相近國家深化合作,共同捍衛台海安全,及以規則為基礎的國際秩序,同時促進印太區域的自由開放與和平穩定。