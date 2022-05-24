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讓老建築有新身份！台灣百年官邸吃必比登美食　新竹州警務部長官舍開放

林智堅市長：新竹這座城市之所以偉大，不是因為有高聳建築，而是有很多歷史文化古蹟。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/24 15:58
照片由新竹市政府提供

照片由新竹市政府提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）擁有百年歷史的「新竹州警務部部長官舍」已修復完成，今（24）日正式營運，新竹市長林智堅表示，一座偉大的城市不在於建築高度，而是其歷史厚度，新竹將積極推動文化資產修復，串聯活化古蹟群，讓老建築有新身份。

林智堅市長表示，新竹市不只擁有享譽全球的新竹科學園區，舊城區更有全國密度極高的文化資產，共有71處古蹟、歷史建築，其中有28處就是他任內新增指定的建築。新竹這座城市之所以偉大，不是因為有高聳建築，而是有很多歷史文化古蹟。

林智堅接著說，新竹州警務部部長官舍未來不只有策展，也能享受米其林廚師料理，接下來也會搭配「步行城市計畫」，連結附近的新竹車站、東城門、新竹州廳等等，串聯活化古蹟群，讓大家能細細品味新竹。

新竹市文化局長張馨之說明，新竹市府投入3380萬修復新竹州警務部部長官舍，並於2021年完成，現為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，自日治時期完工至今已超過一世紀。建築屬日本軸組式獨棟日式宿舍，除有居住服務性質的和式空間，亦有社交功能洋式客廳，為和洋折衷式住宅，庭院甚至有百年老茄苳樹，重現古蹟雅致風華。

新竹市文化局補充，這次以促參方式委託時藝多媒體傳播股份有限公司營運，採複合式經營，除具有餐飲，也作為竹市導覽重心，展示歷史與文化。
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