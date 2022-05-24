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台灣天文盛事精彩不斷　超級滿月、五星同現6月接續登場

天文館預測：6月14日晚上7時52分是今年第一個「超級滿月」的發生時刻，傍晚6時44分剛從地平線升起的滿月，受地平面景物的視覺效應，將是又大又亮。

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By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/24 15:06
超級月亮。(美聯社檔案照)

超級月亮。(美聯社檔案照)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市立天文科學館表示，今年第一個「超級滿月」將出現在6月14日，而6月中旬到月底的曙光前則是觀賞「五星同現」最好的時段，還有水星西大距及每小時約僅1、2顆的牧夫座流星雨，都將陸續在6月的夜空接力上演。

天文館預測，6月14日晚上7時52分是今年第一個「超級滿月」的發生時刻，傍晚6時44分剛從地平線升起的滿月，受地平面景物的視覺效應，將是又大又亮。

天文館還說，6月16日發出現今年第二次的水星西大距，在曙光出現前的4點半前後，可以在東方耀眼金星與地平線中間找到這顆0.3等的白色行星，若透過30倍以上的小望遠鏡還可以看如弦月般的外觀。

天文館提到，從6月中旬到月底的曙光前，是觀賞「五星同現」的最佳時段，這時用肉眼可見水星、金星、火星、木星和土星，從東北方低空到南方天空，將依序由下而上，橫跨半個天幕排成一列。

最後，天文館表示，6月底還有牧夫座流星雨，平時不起眼的小流星雨，每小時約僅1、2顆，但1998年曾爆發每小時超過百顆的盛況，今年極大期預估出現在6月27日夜間至28日天亮前，當天月象接近朔，觀察條件極為良好，不知是否會再現盛況。

臺北天文館表示，5月28日的5至6時，在YouTube「臺北天文館」頻道「宇宙紀事」線上講座中會詳細介紹這些精彩天象。

台灣天文盛事精彩不斷　超級滿月、五星同現6月接續登場

圖片由台北市立天文科學館提供
天文館
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五星同現
流星雨
牧夫座流星雨

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