【5/24台灣新冠本土+82,363】累積四兒童死於腦炎 羅一均籲家長注意病徵

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增82,435例COVID-19確診病例，分別為82,363例本土個案及72例境外移入，另確診個案中新增42例死亡。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說，今本土個案數雖高於周末，但低於上周同期。醫療應變組副組長羅一鈞針對死亡病例做補充說明，指出其中一位十歲男童個案因併發肺炎、嚴重腦水腫成重症，雖有使用瑞德西韋等藥物救治，但最後不幸合併多重器官衰竭於５月１８日死亡。截至目前為止，國內累積已有五例兒童死亡個案，四例死於腦炎。

另一位二十多歲男性死亡個案，未接種過新冠疫苗，長期卧床且有慢性神經系統的問題， 染後最後因呼吸衰竭過世。

羅一鈞呼籲家長注意兒童腦炎的八大病徵，及早應變及早救治，現兒童疫苗已開打，家長可以考慮讓兒童接種疫苗，加強保護力。

另今日新增72例境外移入個案中，感染國家為美國7例、法國2例、調查中63例。今境外移入個案的入境日介於今年5月22日至5月23日。 23日一千一百多名旅客在共十個落地航班當中，有39位旅客落地採檢陽性。



指揮中心統計，2020年起截至目前國內累計1,469,019例確診，分別為12,631例境外移入、1,456,334例本土病例。COVID-19死亡病例累計1,478例，其中1,463例本土，以新北市最高為656例、臺北市次之454例、基隆市75例、桃園市42例、臺中市40例、彰化縣33例、高雄市29例、花蓮縣26例、屏東縣18例、新竹縣17例、臺南市16例、臺東縣12例、雲林縣11例、宜蘭縣9例、嘉義縣7例、苗栗縣及南投縣各6例、嘉義市3例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。