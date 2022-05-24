台北國際電腦展盛大開幕！台灣總統：推動產業數位轉型　打造科技產業下一個黃金10年

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）睽違2年的台北國際電腦展（COMPUTEX 2022），今年以「建構全球科技生態系」為題於24日在台北舉辦實體展，總統蔡英文致詞時表示，台灣在資通訊產業的科技實力，是整體經濟發展不斷前進的重要基礎，也是協助其他產業升級轉型的關鍵工具。

蔡英文致詞時表示，「台北國際電腦展」（COMPUTEX TAIPEI）已經有41年歷史，一路走來，不僅與台灣的資通訊產業一起成長茁壯，也成為全球高科技產業重要的貿易平台。

蔡英文還說，經過數十年的發展，台灣已建構具有高度韌性及競爭力的半導體生態系，包括晶圓代工、IC設計及封測等。台灣在資通訊產業的科技實力，是整體經濟發展不斷前進的重要基礎，也是協助其他產業升級轉型的關鍵工具。

總統蔡英文提到，今年展覽主題是「建構全球科技生態系」，當中也有超過10個由政府計畫和加速器成立的主題館，展示內容包括AI運算、5G應用、生醫健康及智慧製造等，這也顯示臺灣不只在高階硬體方面具有長期優勢，在產業創新方面也深具高度應變能力，能在許多不同面向提供多元創新服務。

蔡英文認為，未來的尖端科技，包括人工智慧、量子電腦、雲計算等，都有高度依賴晶片運作的需求，因此要持續發揮台灣在高階硬體製造的優勢，把 ICT產業的能量導入到更多領域當中，結合其他產業的強項，例如應用在智慧機械、智慧醫療上，使台灣整體經濟更具有國際競爭力。

蔡英文恭喜今年「Best Choice Award」的得獎廠商，她說這個獎項的評選，除了考量產品的創新性，還要有市場潛力，透過這個獎項的頒發，可以看到每年都有許多資通訊廠商，不斷突破創新，不僅帶動產業發展，也促進國家數位轉型。

蔡英文表示，今年我國即將成立數位發展部，打造「數位國家、智慧島嶼」，是執政團隊最重要的目標之一。數位發展部的重要任務，就是要加速推動國家數位發展政策，並且讓台灣在數位發展方面的優勢能持續領先世界。

蔡英文感謝先進的努力，持續提升台灣的科技實力，未來也期待，政府和民間持續攜手合作，推動產業數位轉型，帶動經濟發展，共同打造臺灣科技產業的下一個黃金10年。

2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）24日在台北南港展覽館1館盛大開展，開幕典禮現場同步揭曉第20屆COMPUTEX官方獎項Best Choice Award的金獎及年度大獎。今年展覽展出豐富的實體內容，更透過線上結合線下的Hybrid展出，包含「全球買主採購洽談會」、「展中直播間」、「主題導覽」及「COMPUTEX DigitalGo線上展」。

照片由總統府提供

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