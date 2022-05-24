李鴻鈞將出任監察院副院長

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）監察院副院長人選出爐！立法院會今（24）日進行監察院副院長人事同意權投票表決，被提名人李鴻鈞以99張同意票、不同意票2張、無效票1張通過門檻。

中央社報導，總統蔡英文提名前親民黨立委李鴻鈞為監察院監察委員並為副院長，人事案咨文於9日送至立法院，咨請立法院行使同意權。立法院18日上午舉行全院委員會審查該項人事同意權案，並於本日上午進行人事同意權案投票，全體113席立委，共有102人領票。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，黨團大會決議採「開放投票」，尊重大家的決定，去擔任立委、與國民黨團合作良好的李鴻鈞備受肯定。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華則於立法院議場前召開記者會。邱顯智表示，時力黨團會一致投下不同意票，並說明先前提名審查，李鴻鈞對於廢死、同婚收養、墮胎是否要有配偶同意、是否廢除區段徵收等目前台灣爭議人權議題，皆以「社會要有共識」回答，而在如今社會尚未有共識的局面中，令人質疑是李鴻鈞是否會為社會弱勢、被國家壓制的少數人伸張權利。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠提及，李鴻鈞有5屆立委經驗及工程背景，黨團會議決議，會進場一致投下贊成票，期許他能超越黨派、獨立行使監委職權，也不希望監察院變成打壓政敵的機關。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則指出，每次的人事同意權案，民進黨團一定是甲級動員、一致投票。

開票結果顯示，李鴻鈞以99張同意票、不同意票2張、無效票1張，獲得超過全體立委1/2的同意票，依法同意為監委並為監察院副院長。

李鴻鈞曾連任5屆立法委員，他的父親李騰輝是前泰山鄉長，哥哥則是前內政部長李鴻源。李鴻鈞2001年，在親民黨主席宋楚瑜拜訪勸進下參選立委，直到2020年親民黨政黨票未能突破5%而無緣六連霸。