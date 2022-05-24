Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

李鴻鈞將出任監察院副院長

立法院全體113席立委，共有102人領票，其中99張同意票、不同意票2張、無效票1張。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/05/24 12:03
立法院會今（24）日通過李鴻鈞監察院副院長人事提名案。（圖／中央社）

立法院會今（24）日通過李鴻鈞監察院副院長人事提名案。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）監察院副院長人選出爐！立法院會今（24）日進行監察院副院長人事同意權投票表決，被提名人李鴻鈞以99張同意票、不同意票2張、無效票1張通過門檻。

中央社報導，總統蔡英文提名前親民黨立委李鴻鈞為監察院監察委員並為副院長，人事案咨文於9日送至立法院，咨請立法院行使同意權。立法院18日上午舉行全院委員會審查該項人事同意權案，並於本日上午進行人事同意權案投票，全體113席立委，共有102人領票。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，黨團大會決議採「開放投票」，尊重大家的決定，去擔任立委、與國民黨團合作良好的李鴻鈞備受肯定。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華則於立法院議場前召開記者會。邱顯智表示，時力黨團會一致投下不同意票，並說明先前提名審查，李鴻鈞對於廢死、同婚收養、墮胎是否要有配偶同意、是否廢除區段徵收等目前台灣爭議人權議題，皆以「社會要有共識」回答，而在如今社會尚未有共識的局面中，令人質疑是李鴻鈞是否會為社會弱勢、被國家壓制的少數人伸張權利。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠提及，李鴻鈞有5屆立委經驗及工程背景，黨團會議決議，會進場一致投下贊成票，期許他能超越黨派、獨立行使監委職權，也不希望監察院變成打壓政敵的機關。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則指出，每次的人事同意權案，民進黨團一定是甲級動員、一致投票。

開票結果顯示，李鴻鈞以99張同意票、不同意票2張、無效票1張，獲得超過全體立委1/2的同意票，依法同意為監委並為監察院副院長。

李鴻鈞曾連任5屆立法委員，他的父親李騰輝是前泰山鄉長，哥哥則是前內政部長李鴻源。李鴻鈞2001年，在親民黨主席宋楚瑜拜訪勸進下參選立委，直到2020年親民黨政黨票未能突破5%而無緣六連霸。
李鴻鈞
監察院人事
監察院副院長
立法院
立法院黨團
曾銘宗
邱顯智
陳椒華
邱臣遠
鄭運鵬

相關新聞

《國安法》關鍵技術「認定程序」遭否決 時力籲部會合作補安全漏洞
《國安法》關鍵技術「認定程序」遭否決 時力籲部會合作補安全漏洞
2022/05/20 18:03
立院三讀《國安法》嚴懲經濟間諜罪　竊取台灣高科技關鍵技術最重判12年
立院三讀《國安法》嚴懲經濟間諜罪　竊取台灣高科技關鍵技術最重判12年
2022/05/20 14:16
台灣立法院三讀通過！配偶暨四親等內血親　不得代理地方行政首長職務
台灣立法院三讀通過！配偶暨四親等內血親　不得代理地方行政首長職務
2022/05/10 10:36
候選場址增至28處！游錫堃赴彰化縣政府　聽取立法院遷改建地點意見
候選場址增至28處！游錫堃赴彰化縣政府　聽取立法院遷改建地點意見
2022/05/06 16:14
游錫堃赴臺中市政府談新國會園區選址 盧秀燕：極力爭取
游錫堃赴臺中市政府談新國會園區選址 盧秀燕：極力爭取
2022/05/06 12:31

更新時間 : 2022-05-24 13:03 GMT+08:00

最受歡迎

台北市第13期疫苗預約平台5/24起預約　新增5至11歲的兒童BNT共7232名額
台北市第13期疫苗預約平台5/24起預約　新增5至11歲的兒童BNT共7232名額
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴
中正紀念堂車來速5/17啟動　日驗1200人　柯文哲：請別爽約　資源很寶貴
猴痘病毒擴散至中東　台灣疾管署籲3症狀提高警覺
猴痘病毒擴散至中東　台灣疾管署籲3症狀提高警覺
台灣疫情究竟高峰了沒？ 陳時中：單日沒破10萬疫情恐往後拖
台灣疫情究竟高峰了沒？ 陳時中：單日沒破10萬疫情恐往後拖
「快篩陽＝確診」5/18增列「65歲以上長者」　這4類對象視訊診療、通報流程一次看
「快篩陽＝確診」5/18增列「65歲以上長者」　這4類對象視訊診療、通報流程一次看
【5/23台灣本土+66247】增40死　含2名幼兒　1歲童家中昏迷送醫急救無效
【5/23台灣本土+66247】增40死　含2名幼兒　1歲童家中昏迷送醫急救無效
台灣5/22新增79,441例確診、53例死亡個案　新北、桃園單日確診最多皆破萬
台灣5/22新增79,441例確診、53例死亡個案　新北、桃園單日確診最多皆破萬