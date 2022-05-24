創先例！ 立陶宛衛生部長WHA發言籲邀台灣與會

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台立情誼再躍進! 立陶宛衛生部長杜爾基斯於日內瓦時間23日在世界衛生大會（WHA）發言，公開呼籲應邀請台灣以觀察員身分參與，並支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）所有平台與機制，駐立陶宛代表黃鈞耀對其挺台義舉表示感謝。

第75屆WHA自22至28日於日內瓦舉行，大會無視國際支持聲浪再度將台灣排除在外。與台灣日益親善的立陶宛今年首度在會上直接為我國發聲。其衛生部長杜爾基斯（Arunas Dulkys）在WHA發言中提及，讓台灣參加WHA、參與WHO所有平台與機制，國際社會能受益於台灣的公共衛生經驗以及科技專業，也有助WHO在全球推進公衛任務。

杜爾基斯去年5月就曾透過視訊舉行的第74屆WHA公開間接支持台灣，但駐立陶宛代表黃鈞耀向中央社表示，今年是立國首次在WHA的公開發言直接、明確支持台灣，並對杜爾基斯創此先例表示感謝。

台灣今年再度被WHA拒於門外，然而外交部與衛福部共同策劃行動宣達團，由衛福部次長李麗芬領軍，在日內瓦爭取與各國衛生首長進行雙邊會談並舉辦周邊宣傳活動。

杜爾基斯與李麗芬22日會面，討論立、台雙方在衛生醫療領域合作的可能項目。立陶宛衛生部表示，立、台規劃簽署合作備忘錄，內容將涵蓋跨國疫情應對措施、公衛服務數位化、高齡化社會的公衛與社會工作整合等。