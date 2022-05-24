台灣近代歷史人物波瀾壯闊生命故事　閻錫山故居重新開放

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）前行政院長閻錫山率部屬自建「種能洞」及「紅磚屋」做為故居，歷經多年修復昨(23)日重新對外開放，台北市副市長蔡炳坤表示，閻錫山一生從辛亥革命直至國民政府遷台，幾乎經歷了所有中國近代重大歷史事件，其身分也不斷轉變，是地方軍事雄才、中央政府要員、也是重要的近代歷史人物。

台北市政府表示，台北市直轄市定古蹟「閻錫山故居」建物保留了仿山西窯洞式的原有建物樣貌，23日辦理開幕儀式並對外開放，同時推出「陽明山中的閻錫山」常設展覽，以「山西王」閻錫山的生命歷程為策展主軸，介紹這位戎馬半生，卻又心懷人文哲學思想的民國大員，邀請市民一同認識這位近代的重要歷史人物。

1951年建成的「閻錫山故居」，是跟著國民政府來臺、曾擔任行政院長的閻錫山先生與其舊部胼手胝足所建造，更是其哲學精神理念的實踐。故居共分為種能洞、紅磚屋二個部分，於2004年公告指定為直轄市定古蹟後，台北市文化局共投入超過3000萬元維修經費進行建物修復，以保存閻錫山先生定居後所留下的歷史氛圍。同時也授權民間出版發行閻錫山先生生前所藏的抗戰時期史料，作為近代歷史研究考據的重要史料，也讓大眾一窺閻錫山先生的珍貴著作。

台北市文化局表示，閻錫山故居修復後，將閻錫山先生的起居空間規劃為五個展區，以呼應他起伏跌宕的人生經歷，展覽除了詳細介紹閻錫山先生與種能洞外，也由閻錫山先生人生的四個不同主要時期，包括在主政山西、中樞遷台、晚年生活及哲人書房的展場配置，觀眾在展覽空間穿梭的同時，也是一段大時代的時空穿越。仿山西窯洞的石造屋種能洞、可以做為防空洞使用具防衛功能的紅磚屋、取中西日三式建築特長所打造之建築，處處融合了閻錫山先生在經歷各個時局變動下的個人哲學思想，極具文化資產保存價值。

台北市文化局說，閻錫山故居於開幕後委由中國文化大學營運，未來將會在故居內辦理閻錫山先生歷史文化脈絡相關的推廣活動、講座導覽及文物展示運用，也規劃串連草山行館、林語堂故居及中山樓等地方文化空間。

〈閻錫山故居〉開放資訊：

地址：臺北市士林區永公路245巷34弄273號

開放時間：週二至週日10:00~17:00 (周一公休)

照片由臺北市文化局提供

照片由臺北市文化局提供

照片由臺北市文化局提供

照片由臺北市文化局提供

照片由臺北市文化局提供