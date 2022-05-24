美國防部長稱「一中政策」不變

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀於美東時間23日表示，美國對台灣的「一中政策」並未改變，在稍早美國總統拜登對「若北京武力犯台，美國將軍事介入」一事給予肯定表態。

《路透社》報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）被記者詢問當日拜登（Joe Biden）在與日本首相岸田文雄的聯合記者會上關於台灣議題的發言時表示，美國對台灣的「一個中國」政策沒有改變。

美國長期以來對台灣議題採取「戰略模糊」政策，然而拜登2021年上任以來，已經數度在言語上釋放出若台海生變，美軍將介入的訊息，被外界解讀為有意走向「戰略清晰」。然而，白宮方面也多次出面澄清，美國「一中政策」沒有改變。

此次拜登之言再度引起軒然大波，奧斯汀堅稱，美國數十年來的政策至今依然不變；「正如總統所說，我們的一個中國政策沒有改變，他重申了這個政策以及我們對台海和平穩定的承諾」。

拜登台海爭議語錄一次看

2021年8月，拜登接受美國廣播公司（ABC）採訪時就曾做出類似承諾，時值美國自阿富汗撤軍引發盟友恐慌，當時拜登堅稱，美國將永遠捍衛包括台灣在內的關鍵盟友。

2021年10月，拜登作客CNN新聞節目「市民大會」」（Town hall）時，被主持人（Anderson Cooper）問及若中國進犯，美國是否會保衛台灣，拜登隨即明確回應：「是的，我們對此保證過。」（We have a commitment to do that）

當時白宮一名官員澄清出來「並非宣布我們的政策有任何變化」，並表示「美台間的防務關係以『台灣關係法』為依歸。我們會根據該法履行承諾，我們將繼續支持台灣自我防衛，也會持續反對任何單方片面改變現狀。」

2021年11月16日拜習會後，拜登向記者表示，他在會中「非常明確表達支持台灣法案（應是指台灣關係法），就是這樣。它具獨立性，由它自己做決定（Its independence, it makes its own decisions.）」

然而，拜登不久澄清，並未改變美國對台政策，「我說過，是台灣，不是我們（美國）去決定（自己的未來）。我們沒有在鼓勵獨立。」他還表示，「我們鼓勵他們完全按照台灣法的要求去做（此處應指台灣關係法），這就是我們正在做的事情，讓他們自己決定。」

當時白宮副發言人貝茨（Andrew Bates）回應指出，拜登於會上強調，美國仍致力於以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策，並強調美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平的做法，「這將是我們持續參與的事」。

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