美國防部長稱「一中政策」不變

(台灣英文新聞/政治組 綜合外電報導)美國國防部長奧斯汀於美東時間23日表示,美國對台灣的「一中政策」並未改變,在稍早美國總統拜登對「若北京武力犯台,美國將軍事介入」一事給予肯定表態。

《路透社》報導,美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)被記者詢問當日拜登(Joe Biden)在與日本首相岸田文雄的聯合記者會上關於台灣議題的發言時表示,美國對台灣的「一個中國」政策沒有改變。

美國長期以來對台灣議題採取「戰略模糊」政策,然而拜登2021年上任以來,已經數度在言語上釋放出若台海生變,美軍將介入的訊息,被外界解讀為有意走向「戰略清晰」。然而,白宮方面也多次出面澄清,美國「一中政策」沒有改變。

此次拜登之言再度引起軒然大波,奧斯汀堅稱,美國數十年來的政策至今依然不變;「正如總統所說,我們的一個中國政策沒有改變,他重申了這個政策以及我們對台海和平穩定的承諾」。

拜登台海爭議語錄一次看

2021年8月,拜登接受美國廣播公司(ABC)採訪時就曾做出類似承諾,時值美國自阿富汗撤軍引發盟友恐慌,當時拜登堅稱,美國將永遠捍衛包括台灣在內的關鍵盟友。

2021年10月,拜登作客CNN新聞節目「市民大會」」(Town hall)時,被主持人(Anderson Cooper)問及若中國進犯,美國是否會保衛台灣,拜登隨即明確回應:「是的,我們對此保證過。」(We have a commitment to do that)

當時白宮一名官員澄清出來「並非宣布我們的政策有任何變化」,並表示「美台間的防務關係以『台灣關係法』為依歸。我們會根據該法履行承諾,我們將繼續支持台灣自我防衛,也會持續反對任何單方片面改變現狀。」

2021年11月16日拜習會後,拜登向記者表示,他在會中「非常明確表達支持台灣法案(應是指台灣關係法),就是這樣。它具獨立性,由它自己做決定(Its independence, it makes its own decisions.)」

然而,拜登不久澄清,並未改變美國對台政策,「我說過,是台灣,不是我們(美國)去決定(自己的未來)。我們沒有在鼓勵獨立。」他還表示,「我們鼓勵他們完全按照台灣法的要求去做(此處應指台灣關係法),這就是我們正在做的事情,讓他們自己決定。」

當時白宮副發言人貝茨(Andrew Bates)回應指出,拜登於會上強調,美國仍致力於以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策,並強調美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平的做法,「這將是我們持續參與的事」。

