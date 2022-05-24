台灣衛星元件自主驗測！國研院太空中心與臺北榮民總醫院簽備忘錄

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）為扶植台灣太空產業，提高抗輻射電子元件自主研發與驗測的能量，國家太空中心與臺北榮民總醫院昨(5/23)日簽署合作備忘錄，雙方合作將結合國內產學界能量，共同推動跨領域太空科學研究，為衛星元件進行重粒子輻射驗測。

國家太空中心表示，太空已成為21世紀全球競爭的新場域，臺灣的太空科技經過30年的發展，已經完備太空科技的基礎設施與技術能量，政府也已將推動太空產業訂定為國家的重要政策，去(2021)年立法院三讀通過「太空發展法」，並於今(2022)年1月20日正式施行。

國研院太空中心主任吳宗信表示，未來國內產學研界所發展的太空級電子元件，可利用臺北榮總重粒子癌症治療中心之重粒子照射平台進行抗輻射驗證與篩選，不再需要遠送國外測試，可將半年以上的驗測時間縮短到一週，大幅節省國產太空元件之開發時間與成本，同時強化本土太空輻射環境測試能量，帶動國內太空產業發展。

吳宗信說明，太空環境十分險峻，衛星在太空環境容易遭輻射粒子破壞而造成系統功能失常，輕者需重新開機以恢復正常運作，嚴重時甚至可能造成電子元件損壞，使衛星無法執行任務，因此挑選出具抗輻射能力的電子元件，才能保證衛星在太空中正確執行任務。

吳宗信指出，太空輻射環境主要包含質子、電子與重粒子，以低地球軌道而言，係以質子為主，大約占95%。目前「台灣太空輻射環境驗測聯盟」可提供質子對電子零組件/元件各種影響的輻射測試，而臺北榮總重粒子中心則可補齊重粒子對電子零組件/元件的各種影響測試。

吳宗信期盼藉由與臺北榮總合作，共同為我國的太空產業創新打拼，於2023年底，達到電子元件自主研發70%的目標。

臺北榮總陳威明院長表示，台灣第一座重粒子癌症治療中心，從2011年開始規劃，斥資超過新台幣45億，包含民間捐款22.5億，於2019年1月14日動工至2020年6月30日完工，今(2022)年5月11日正式獲得原能會高強度輻射設施使用許可，為國內最高能量的同步加速器。

陳威明說，能與國家太空中心合作，重粒子癌症治療中心，不只嘉惠癌症病人，更可幫助本土廠商太空元件進行抗輻射驗證與篩選，為台灣太空產業發展盡一份力量。

未來北榮重粒子治療中心將於治療空檔，協助進行太空元件重粒子輻射驗測。圖為治療室內進行驗測狀態模擬。（照片由國家太空中心提供）