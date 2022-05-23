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拜登承諾中共武力犯台將防衛台灣 中國國台辦回應了

國台辦發言人朱鳳蓮回應，企圖打「台灣牌」是動搖國際共識、「以台制華是在玩火」，「玩火者必自焚」。中國外交部發言人汪文斌也說，中方對美方言論表示強烈不滿和堅決反對。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/05/23 21:02
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖/中央社）

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國總統拜登23日在日本表示，若中共武力侵犯台灣，美國將以武力保衛台灣，對此，中國國台辦稱「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉」，更直言若想「以台制華」是在玩火，而「玩火者必自焚」。

拜登20日展開上任以後首次亞洲訪問行程，23日與日本首相岸田文雄召開美日高峰會談，在被問到若中國企圖強行將台灣納入控制，美國會否軍事介入時，拜登說「我們同意一中政策」，但「採取武力遂行目的絕非可行方式」，也強調「這是我們做過的承諾。」

路透社則報導，拜登表示他願動用武力防衛台灣，美國會與其他國家一同確保中國不會對台動武。拜登還說共軍軍機靠近台灣是在台海玩火。

對此，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮晚間以「答記者問」名義，在國台辦網站貼文，稱有關國家打「台灣牌」，借世衛大會等場合挺台拓展所謂「國際空間」，是企圖動搖台灣是中國一部分的國際社會共識。

朱鳳蓮表示，事實再次表明，任何以破壞一個中國原則、分裂國家為目的的行徑，都只能以失敗告終。她也提到「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉」，「以台制華是在玩火」，「玩火者必自焚」。

文章中，朱鳳蓮更把中國大陸對美國的不滿導向民進黨政府，宣稱「民進黨當局勾結外部勢力，頑固進行謀獨挑釁，造成當前台海局勢緊張動盪」，並「正告民進黨當局，立即停止倚美謀獨，否則不會有好下場」。

中國外交部發言人汪文斌也對拜登發言做出回應，他在今天的例行記者會上表示，中方對美方言論表示強烈不滿和堅決反對；中方必將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，說到做到。
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