台灣黨產會史料曝 國民黨1960年代「國庫通黨庫」建利益輸送網

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）黨產會歷史檔案指出，1960年國民黨台灣省黨部代理主委上官業佑在一則代電中表示，建請將下一年度省黨部所屬單位的經費，全數由中央統籌，亦即由公款支應國民黨地方黨部大部分開銷，這也將國民黨「國庫通黨庫」的劣跡曝光。

根據媒體報導，行政院黨產會調查發現，國民黨長年來編織了一張綿密而複雜的「國庫通黨庫」利益輸送網，以1960年為例，當時的國民黨官員上官業佑發出一則代電給中央黨部，文件顯示國民黨省級以下地方黨部的預算，除由黨中央下撥部分經費外，有一大部分是編列於省、縣以下各級政府預算中。

透過黨產會文件可得知，上官業佑向國民黨表示編列於省政府中的預算，往往招致「黨外議員之質詢吹求」，使省政府「各廳處主管同志應付頗感困擾」。若無法全由中央統籌，省黨部預算暫「維持現狀」由台灣省政府預算支出，其餘縣市鄉鎮黨部、民眾服務社部分由中央編列，藉以減除實際困擾。

黨產會強調，以1960年代為例，國民黨中央黨部的大多數預算都來自中央政府編列提供。台灣省黨部預算，則編列於省政府及轄下機關團體預算。縣市黨部預算，則編列於縣市政府預算中。鄉鎮市民眾服務處、站預算，則編列於鄉鎮市政府預算中。至於「產業、海員、鐵路、公路」黨部預算，則編列於各級政府的公營事業或私人營業團體之募捐。由此可得知，國民黨長年來編織了綿密的利益輸送網，以便實行國庫通黨庫。

自由時報報導指出，上官業佑希望由黨中央將省縣以下各級黨部預算統一編列在中央政府預算中，如此一來，只需要由立法院審查，省去很多麻煩。立法院要是有其他意見，則可動用黨政協調將問題協調掉。

黨產會也質疑，國民黨過去的作法是將多數黨務經費「夾帶」在政府預算中，由全民餵養國民黨，然而在所有動員戡亂時期各項法規中，沒有任何一部法律、法條，授權政府能以預算直接支應執政黨的各項開支。