〈時評〉「偽數位」的「碎片化病毒」讓台灣媒體成「夕陽慘業」

媒體的革命正在數位網路上翻滾，重點都放在如何爭取最多的使用者，與使用者所創作或推薦的內容，各自在平台上形成心念同盟（like-minded alliances)社群。

為了保有既有的科技獲利，許多科技新貴都意識到掌握數位媒體才能有「話語權」保障。但是，光有媒體為自己的產業宣傳，這樣的媒體死得很快，所以科技新貴也懂得這個「眉角」，要包裝成「自由民主人權法治的平台」，可是，這個理想在網路這種內建「破壞性創新（disruptive innovation)的機制下，很容易被挑戰、破功。

最近，電動車大亨拿大錢要進軍日益衰退的「推特」。宣布收購計劃後馬斯克立即表示：「我希望最嚴厲的批評都能留在推特，因為這是自由的真諦」。起手式就是「自由」，推特執行長也附和，「推特的工作與目標將會影響整個世界」（好的？壞的？）他贊同馬斯克的評論：「推特就是一個數位化的羅馬議場，人們應該擁有在這個議場討論任何與人類未來至關重要議題的自由，而不被任何因素阻礙。」

馬斯克也與推特發表聯合聲明，「推特仍需要引進新功能，並開源演算法，讓整個平台更透明，增加使用者的信任度，同時也要全力擊敗機器人帳號垃圾訊息，同時也要進行身份驗證確保使用者不濫用，讓推特可以變得更好。」這些玩網路的人，説起理想，真的很動聽，只是經不經得起未來考驗呢？第一關是收購成不成交？

如果成功，馬斯克與另外一個聲名欠佳的祖克柏，將控制四個世界主要的數位平台（臉書、推特、Instagram、WhatsApp）。對全球數位公民來説，不是好消息。

全球「被迫」在科技大富豪的「私有平台」上，進行交流對話。這似乎是種新的「帝國主義」興起，人們只能在「數位殖民地上」互聯，使用者未來是否也會自我設限，該説什麼，不該説什麼？

不過，他們的挑戰者來了，應該算是「復仇者聯盟」吧？美國總統日是每年2月的第三個星期一，2022年的總統日是2月21日。先前川普前總統曾因屢次辛辣言論（最嚴厲的批評？）被臉書、推特等社群平台集體封殺禁止發言，他終於自創”TRUTH Social”社群平台重新回歸社群媒體，選在總統日這天上架，這個大動作被視為參選2024年總統大選的起身炮。有人問川普說，如果馬斯克邀請他回來推特，他考慮嗎？川普說「絕對不會」，他會努力經營TRUTH Social的新平台，川普在推特時，他的粉絲曾經超過8000萬人。TRUTH Social社群平台的特色也很「川普」，路透社指出，該平台「無廣告」。分享發文的方式跟目前的推特相似，可追蹤其他用戶的帳號，而該平台也會推出讓用戶彼此可直接傳訊的即時通訊。

看來比推特更像「羅馬議場」。他也是以「自由」為號召，打擊「假訊息魔鬼」。川普會自創平台就是上一回選戰輸在「媒體集體刺殺」而且連主流媒體每天都搞假訊息修理他，他利用社群平台還擊，卻被禁聲。這樣的事情發生在號稱是「言論自由」的美國，很不可思議。現在川普捲土重來，到底與網路既得利益者之間的鬥爭，能不能「爭一時也爭千秋」？所帶動的是新的「數位大浪」，將撞擊全球。

從這個視角看台灣媒體，真的是「夕陽慘業」。台灣還在「類數位時代」（不知道誰發明「類」這個字，真的好用！）其實，更準確的説法是「偽數位（pseudo-digital)。」台灣很多媒體老闆都以為，採購「電腦」就「數位化」了。連政府都有這種迷思。真的數位化是「去中心化（decentralization)」與自動化（automation ）。當然人工智慧化（AI)是一定要的。而建立巨型資料庫，並且有自己的算力及演算法也是必然的。把這些「雜務」都交給不會犯錯的「機械群（the machine)」，那「人」要幹什麼？就是集體智能，開放創新（collective intelligence, open innovation)。

智人（Homo Sapiens)升格為神人(Homo Deus)。以色列歷史學家Yuval Noah Harari所描述的人類腦力進化的未來就在眼前。

當下的敍事力（power of storytelling)就決定勝負了。歷史已經不是留給後代評述，而是當代先決，不但如此，連未來都可以「預知明日紀事」。這是「媒體」（這個詞可能會消失）最大的挑戰。

報紙、雜誌、廣播、電視、網站這些曾經刺激大腦進化的內容，到底未來還剩下什麼？而新的因快速滑動手機而原生的「碎片化」訊息正四處輾壓大腦的正常機能，又是個隱憂。

科學人（Scientific American)報導指出，手機的使用正在改變年輕人大腦的功能。法國國家科學研究中心的德默內（Barbara Demeneix）是國際公認的甲狀腺激素和內分泌干擾素專家，她帶領團隊研究西方人認知功能下降的原因，憂心忡忡說：「現代人不再擁有一顆正常的腦袋了！」美國俄勒岡健康科學大學專研注意力不足過動症（ADHD）的頂尖科學家尼格（Joel Nigg）也說：「我們正孕育出一個使人們無法維持深度注意力的病態社會。」麻省理工學院認知神經科學家米勒（Earl K. Miller）更直指：「我們正處於認知能量退化的風暴中！」

看起來，很像是個「數位瘟疫」。正在殺死人類大腦最珍貴的「深度注意力」及「認知能量」。

所以也不是向著「數位化」（其實是「偽數位化」）往前衝就是對的。發明手機的賈伯斯如果還活著，一定會發現他無意中發明了「數位末日武器」，他一定會想辦法改造這個「即將失控的黑盒子」。但是，他死了。

這是到目前為止，全球面對的「數位海嘯」危機，2年大瘟疫肆虐，更加速了「偽數位化」的入侵，特別是所謂「媒體科技」的推陳出新正在如電鋸般切割人腦的思維邏輯。

台灣的媒體不論是私營或公共，看他們急忙著還不斷出錯發佈各種淺薄碎片內容，就知道都擋不住這一波的「數位電鋸」砍殺。這是個「國家級的危機」，只是當權者不太關心，或許他們也確診了「碎片化病毒」而不自知，失陷在「不知道自己不知道」的黑暗之中。真是傷腦筋。