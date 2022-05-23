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健保卡一插就可知患者身分　新增提示含「快篩陽＝確診」、「居家隔離」等4類對象

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/23 18:53
指揮中心今（23）日公布調整「健保醫療資訊雲端查詢系統」TOCC提示，新增4類對象。（圖/pixabay）

指揮中心今（23）日公布調整「健保醫療資訊雲端查詢系統」TOCC提示，新增4類對象。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）指揮中心今（23）日公布調整「健保醫療資訊雲端查詢系統」TOCC提示，新增「家用快篩經醫師確認個案」、「居家照護」、「居家隔離/自主防疫」及「居家檢疫」4類對象，目的是協助醫師快速辨識個案身分，以利診療參考，並非讓診所拒絕病人。

中央流行疫情指揮中心表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入廣泛社區流行，隨疫情動態調整TOCC提示，目的是可協助醫師快速辨識，採行適當防護措施並提供適切的診療。

新增提示對象將包括以下四類：

  1. 居家隔離/自主防疫對象：「3天居家隔離+4天自主防疫」或「7天自主防疫」
  2. 居家檢疫對象：「7天居家檢疫+7天自主健康管理」
  3. 無症狀/輕症確診者採居家照護對象：「指定處所隔離之確診個案-居家照護」
  4. 嚴重特殊傳染性肺炎檢驗陽性個案

指揮中心解釋，本次調整增加嚴重特殊傳染性肺炎檢驗陽性個案，是指經抗原快篩(醫事人員執行/家用快篩經醫事人員確認)或PCR檢測陽性，尚未由醫師通報研判為確診者。

有關「健保醫療資訊雲端查詢系統」主要提供健保特約醫事機構使用；另為強化高風險場域及高接觸風險人員防疫措施，亦開放非健保特約機構可透過申請。

指揮中心指出，於防疫期間可使用「健保醫療資訊雲端查詢系統」的「特定地區旅遊及接觸史查詢作業」功能查詢民眾TOCC提示，目前已申請核准的非健保特約機構包含非健保特約醫事機構、捐血中心、長照機構、矯正機關、消防署及地檢署。
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居家檢疫

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