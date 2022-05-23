多元線上輔導、疫情期關懷永不停息　新北學校呵護每個孩子

面對疫情高峰來臨，新北學校無論採實體、居家線上或分流教學，各校照顧對學生身心關懷與輔導永不停息，啟動各項彈性調整輔導工作。除導師每天上課時關心學生健康，輔導室專輔老師、心理師用電話、線上或空中信箱等多元方式關懷孩子及家庭狀況，透過高品質輔導量能，主動聆聽學生需求，在疫情嚴峻期間仍是滿滿溫暖。

教育局表示，感謝新北市各校滿懷教育愛的行政及教育人員，與親師生攜手面對疫情，讓校園中永不停息的關愛如暖陽陪伴大家。例如達觀國中小輔導團設計在家學習學生的線上安心問卷，追蹤並關懷孩子們身心狀況。丹鳳國小也組織起防疫專責小組及學校居家照護團隊加入班級聯繫群組解惑，也錄製防疫宣導影片，提供親師生即時且充分訊息，擔任起家長和學生強力後盾。

更寮國小整合各方資源協助家境困頓學生，其中四年級甄友恩(化名)的父親在疫情期過世後，學校便透過基金會、家長會及校內同仁自發性捐款，協助治喪間費用，解決經濟燃眉之急。此外，學校也申請安德烈食物銀行，提供孩子每月飲食所需，校內家長也自發捐贈蔬果箱，贈送世菜源每月有機蔬菜。而友恩在師長鼓勵下開朗許多，這學期課業名列班級第一，他的奶奶也因肩負起父母角色，榮獲今年安德烈慈善基金會模範母親公開表揚。

龍埔國小輔導人員則是加入在家學習班級LINE群進行關懷輔導，透過電話慰問確診學生及家長，關懷身心理狀態及物資生活是否無虞。也在線上引導孩子透過畫出臉譜表達心情，用彼此接納進行壓力釋放。輔導人員當中便發現陳瑋(化名)因媽媽確診肺部浸潤嚴重而住院，隨後同住奶奶也確診居家隔離，突然間生活突陷困境。因此學校輔導員馬上協助聯繫通報社工親訪關懷，也協助申請新北市居隔防疫關懷包。校長與家長會更提供慰問金與生活物資，讓孩子及家庭順利度過疫情難關。

林口康橋國際高中則透過辦理家長親職工作坊、送愛到忠義基金會、釋愛節等活動，讓孩子練習宣導防疫，藉機會學習如何對他人表達感恩，更帶來活力與正能量。此外更自發性號召學生志工義賣，將義賣所得捐給台灣巴金森之友協會，期望幫助到真正需要家庭，為社會注入一絲溫暖。

教育局長張明文表示，在沉悶的疫情期間，新北市學校各個角落都有感人溫馨的故事不斷發生。期待學校持續運用輔導資源協助孩子，並趕感謝各界資源挹注，幫助到每一個需要協助的家庭，讓學校效能發展最大化，保護親師生的身心健康。

更寮國小師長寄送疫情期間學生所需物資。(照片來源：新北市教育局提供)

丹鳳小專輔教師利用電話關心居家學習學生。（照片來源：新北市教育局提供）

龍埔國小引導孩子畫上臉譜表達居隔心情，用彼此接納進行壓力釋放。（照片來源：新北市教育局提供）