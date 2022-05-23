富邦金控：經濟正常化及政策支持　越股中長期可望受惠

今年以來，越南股市對內受產業因素衝擊， 對外受國際政經情勢的影響，呈現下跌的格局， 然而外資於越南股市走跌後進場布局，越南股市對外資仍具吸引力， 且越南在企業獲利及經濟數據方面的基本面表現皆穩健。富邦越南( 00885) ETF經理人楊貽甯表示，中長期而言， 人口紅利及政府改革開放政策持續給予越南經濟成長動能， 中長期股市也可望受惠經濟正常化及政策支持， 建議投資人可逢低分批布局越南股市。

今年以來胡志明證券交易所指數(VN Index)下跌近2成，楊貽甯分析， 主要是受內部產業因素擊衝擊及國際政經情勢影響。 對內市場因年初越南國內房地產事件影響， 衝擊房地產類股投資氣氛，後續政府擴大調查， 則引發市場對往後證券市場監管嚴謹的預期； 對外因各國持續面臨利率上行風險， 市場風險情緒走弱國際股市回檔，加上地緣政治的不確定性， 使越南股市呈現明顯下跌。

然而，越南市場對外資仍具吸引力。今年第一季外資主要站在賣方， 但外資在連續超過6個月賣超後於4月份轉而買超越股，4月份外資 買超約3.4兆越南盾，累計至5月中旬買超總金額達約5.3兆越 南盾，外資於越南股市走跌後進場布局， 顯示越南股市對外資仍具吸引力。

海外投資方面，今年累計前3個月，越南吸引海外直接投資金額超過 89.1億美元，到位資金為44.2億美元，創自2017年以來 最高，亦顯示越南的人口紅利及政府政策持續吸引海外資金注入。

此外，越南企業獲利及經濟數據的基本面亦表現穩健。截至5/10 止，近95%越南上市公司已公布第一季企業財報， 越南上市公司淨利年比成長33.2%，成長幅度優於2021年第 四季的成長率14.4%，而越南前30大企業今年第一季淨利年比 成長23.6%，也較上一季表現佳；從產業類別來看， 主要貢獻來自銀行、化學及食品加工。楊貽甯認為， 亮眼的企業財報將有利於後市越南股市表現。

越南4月份製造業PMI為51.7，與前月份持平， 其中生產經營狀況為連續7個月改善；貿易部分，今年累計前4個月 ，越南出口年比成長16.4%，進口年比成長15.7%， 市場預估今年全年越南貿易總額可望創新高， 其中出口品項方面以電子產品為大宗，過去20年Samsung在 越南投資總額達180億美元，設立研發中心及工廠， 越南目前為繼中國後全球第二大智慧型手機出口國，占全球比重13 %，越南貿易前景展望樂觀。

越南第一季GDP年比成長5.03%，服務業持續復甦， 製造業也逐漸改善；目前市場預估第二季GDP成長率為5%~6% ，第三和第四季可望有較佳的表現，目前預估全年GDP成長率落在 6%~7%水平。

楊貽甯強調，長期看來越南仍在享受人口紅利之際， 加上外資投資持續流入帶動經濟發展， 尚未納入新興市場證明評價仍有提升空間， 若無國際重大事件難有回檔機會。 建議投資人應把握股價回檔修正之際， 選擇如越南這樣的長線投資題材進行資產配置。

越南歷年1~3月外國直接投資(FDI)金額

資料來源：越南計劃投資部、富邦投信整理；資料日期：2017~ 2022.03。（圖片由富邦金控提供）