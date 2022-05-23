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公費清冠一號哪裡有？全台醫院、診所庫存量看這裡

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/23 16:58
衛福部國家中醫藥研究所宣布，公費清冠一號動態表已上線。

衛福部國家中醫藥研究所宣布，公費清冠一號動態表已上線。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）自4月底以來國內COVID-19本土確診數日日破萬，中藥清冠一號詢問度增加。今天衛福部國家中醫藥研究所宣布，公費清冠一號動態表已上線，提供全台民眾查詢清冠一號尚有餘量的中醫院所。

由衛福部中醫藥研究所規劃的公費清冠一號動態表上線後，滾動式表單資訊隨時更新，讓確診者知道哪個中醫院所有清冠一號，也把現有清冠一號配送至需要的中醫醫療院所。

目前獲得清冠一號授權的8藥廠，包括順天堂藥廠股份有限公司、莊松榮製藥廠有限公司、立康生物科技股份有限公司、勸奉堂製藥股份有限公司、勝昌製藥廠股份有限公司、華陀扶元堂生藥科技股份有限公司、天一藥廠股份有限公司、漢聖製藥科技股份有限公司，今天也受邀派代表出席了記者會，表達藥廠努力維持製程品質，加儘趕工增加產量，補足防疫用藥缺口，大家要聯手打贏防疫之戰。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，全台共有1391家診所，2492名醫師合作，民眾可透過全國將近3分之1的中醫師拿到清冠一號，目前8藥廠產能全開，儘量滿足確診民眾需求。對於衛福部中醫藥研究所設計公費清冠一號動態表，中華民國中醫師公會全國聯合會已動員22個縣市滾動式上傳數據，幫助確診民眾知道在哪些中醫院所還有清冠一號，可以透過視訊診療取得清冠一號。

談及公費清冠一號動態查詢表，衛福部國家中醫藥研究所長蘇奕彰說，衛福部國家中醫藥研究所設計雙向表單，一來讓全國中醫院所可以填寫相關資訊，這些資訊填完之後就會隨時更新，再者讓民眾可以得到相關資訊方便就醫。此表單每天晚上12點以前由診所填表，隔日上午7點即時更新，另外8大藥廠每週五也會填寫下週可分配的數量。
清冠一號
新冠肺炎

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更新時間 : 2022-05-23 17:17 GMT+08:00

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