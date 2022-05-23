臺灣證交所：上週外資在集中市場買超21.81億元

根據台灣證券交易所統計，上週(2022/5/16~2022/5/20）外資在集中市場總買進金額為3,740.15億元，總賣出金額為3,718.34億元，買超為21.81億元，另統計自2022年年初至5月20日止，外資總買進金額為7兆1,522.76億元，總賣出金額為7兆9,330.36億元，累計賣超為7,807.60億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆4,527.16億元新台幣，占全體上市股票市值的40.81%，較5月13日的19兆9,306.12億元新台幣，增加5,221.04億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：聯電：買進192,236千股，賣出100,419千股，買超91,817千股；第二名：鴻海：買進99,863千股，賣出53,251千股，買超46,612千股；第三名：群創：買進303,291千股，賣出259,985千股，買超43,306千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為第一名：新光金：買進147,637千股，賣出234,648千股，賣超87,011千股；第二名：中鋼：買進38,768千股，賣出98,525千股，賣超59,757千股；第三名：玉山金：買進82,348千股，賣出132,633千股，賣超50,285千股。