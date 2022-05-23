全球首創新口味漢堡在台灣！「紅豆牛肉堡」只有這裡買得到

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣漢堡王首度插旗屏東，6月1日將在正式開幕的屏東公園店推出「萬丹紅豆牛肉堡」，還有｢萬丹紅豆聖代｣、｢萬丹紅豆草莓聖代」等新品，這是漢堡王繼「巧克力華堡」、「三星蔥華堡」後再度和台灣在地特產結合的全球限定口味漢堡。

漢堡王23日指出，將於6月1日正式在屏東開幕分店，這是漢堡王繼1990年進入台灣後首度在屏東開店，這次推出與當地特產萬丹紅豆結合的超酷「萬丹紅豆牛肉堡」，以及紅豆聖代和紅豆草莓聖代三項產品，開幕日當天前100位來店消費者，還可獲得漢堡王王冠1個。

根據漢堡王，「萬丹紅豆牛肉堡」使用4.4盎司火烤牛肉排，搭配上香甜美味的萬丹紅豆蜜，吃得到粒粒分明的紅豆顆粒，創造出甜鹹交錯的好滋味，只有屏東店面專屬，價格方面單點129元、套餐169元、大餐194元。

至於其他兩款聖代，也是以在地的萬丹紅豆蜜與冰品結合，增添濃郁厚實的口味，每一口都吃得到香醇奶香以及紅豆蜜的香氣。單點各為69、79元，套餐加購價則各為49、59元。

為慶祝屏東首家店面開幕，漢堡王表示，6月1日至6月3日限時3天，只要民眾拍下「萬丹紅豆」系列餐點，並參與社群活動，有機會獲得「吃貨王」封號以及「華堡兌換券」5張。而開幕日當天前100位來店消費者，還可獲得漢堡王王冠1個。

過去漢堡王在台南曾推出「巧克力華堡」，挑戰臺南人「嗜甜如命」的刻板印象，也將在今年端午節前夕開賣「三星蔥重磅漢堡」，不同於傳統加入生菜的方式，改選用當季三星蔥切絲入堡，搭配上總重8.8盎司的雙層100%澳洲牛肉排，單點189元、套餐229元、大餐254元，限時於5月24日至6月6日期間供應。