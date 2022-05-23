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資源再利用！台灣興大生將魚廢變天然瘦肉精　勇奪首屆默克年輕科學人獎

中興大學：全球的養殖水產業及漁業每年約產生1800萬噸的魚廢。由於魚廢富含蛋白質，其中魚內臟富含亮氨酸。而酮異己酸為亮胺酸的天然代謝衍生物，可刺激哺乳動物之肌肉生長。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/23 16:24
興大生科系碩士生黃優人榮獲默克年輕科學人獎綠色化學領域傑出獎。（照片由中興大學提供）

興大生科系碩士生黃優人榮獲默克年輕科學人獎綠色化學領域傑出獎。（照片由中興大學提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國立中興大學今(23)日表示，碩士生黃優人將魚類廢棄物轉化為天然瘦肉精的枯草桿菌菌株，分解蛋白質為胺基酸，並轉化其中的亮胺酸為天然肌肉成長素酮異己酸，可刺激哺乳動物的肌肉生長，該研究成果勇奪首屆默克年輕科學人獎綠色化學組首獎。

中興大學表示，台灣默克集團與台灣大學今（2022）年度首度舉辦「默克年輕科學人獎（Merck Young Scientist Award–Taiwan 2022）」，鼓勵以生物及化學為研究主題之年輕科學人，共同分享研究成果，提升產學界新視野，啟發科學新思維，而舉辦首屆「默克年輕科學人獎」，共吸引來自台大、成大、清大、陽明交大、興大等34個單位、240組研究報名。

中興大學說，全球的養殖水產業及漁業每年約產生1800萬噸的魚廢。由於魚廢富含蛋白質，其中魚內臟富含亮氨酸。而酮異己酸為亮胺酸的天然代謝衍生物，可刺激哺乳動物之肌肉生長，若添加於飼料中將可望取代具爭議的萊克多巴胺。

黃優人表示，枯草桿菌的特性是分泌胞外水解酵素至環境中以分解大分子物質，因此，該菌株猶如細胞工廠，透過代謝工程可有效且永續地利用農林漁牧業所產生的蛋白質廢棄物，再資源化為加值產物。

中興大學說，黃優人在中央大學環工所助理教授王柏翔及中興大學生科院黃介辰副院長的共同指導下，與中央大學環工所碩士生顏振升共同開發了一個能將亮氨酸轉化為酮異己酸的微生物全細胞催化平台。未來，黃優人也將持續投入相關研究期能以創新生物科技打造循環經濟的基礎。
魚廢
中興大學
蛋白質廢棄物
循環經濟

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