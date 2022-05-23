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【5/23台灣本土+66247】增40死　含2名幼兒　1歲童家中昏迷送醫急救無效

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/23 14:20
【5/23台灣本土+66247】增40死　含2名幼兒　1歲童家中昏迷送醫急救無效

15:14更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增66,283例COVID-19確定病例，分別為66,247例本土個案及36例境外移入(29例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之66,247例本土病例，為 31,588例男性，34,625例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(15,708例)，桃園市(8,636例)，高雄市(7,286例)，臺北市(7,185例)，臺中市(7,140例)，臺南市(4,501例)，彰化縣(1,979例)，屏東縣(1,973例)，新竹縣(1,927例)，基隆市(1,478例)，宜蘭縣(1,473例)，新竹市(1,300例)，苗栗縣(1,130例)，花蓮縣(1,033例)，雲林縣(906例)，南投縣(843例)，嘉義縣(568例)，臺東縣(549例)，嘉義市(317例)，澎湖縣(159例)，金門縣(119例)，連江縣(37例)。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增40例本土病例死亡個案，為30例男性、10例女性，年齡介於1歲至90多歲，20位超過80歲以上、2位是未滿5歲童；其中37人有慢性病史，15人未接種疫苗者，27人未打滿3劑疫苗。

羅一鈞說明，其中2例為未滿10歲死亡的兒童個案。一例是1歲男童，也是今年本土個案中年紀最小的死亡個案。個案無慢性病史，於家中午睡期間被家人發現叫不醒，出現昏迷情況，緊急送醫後發現沒有生命徵象，且四肢發紫，經過急救仍無法恢復呼吸、心跳，經法醫後續相驗發現無外傷、心肌炎等心臟急症，但因急救採檢時呈新冠陽性，Ct值9點多，因此初判死因為新冠肺炎。

另一例為3歲男童，無慢性病史，為本土疫情以來第6例兒童腦炎個案。5月16日發燒至38度多，快篩陽性，前往醫院PCR陽性確診，經評估後返家居家照護；17日高燒至41.3度，且四肢發紫。送急診後發現意識喪失、四肢痙攣、頭部僵硬。緊急於加護病房治療後發現有肺炎、腦水腫。曾使用呼吸器、瑞德西韋、降腦壓等藥物治療，但仍併發腦炎、缺氧、神經性休克，於病程第5天、5月20日病況惡化去世，死因為腦炎併神經性休克。

羅一鈞進一步說明，截至今總計14例兒童重症個案，共4例死亡，其中3例為腦炎，另一例為今日新增的一歲昏迷男童。

【5/23台灣本土+66247】增40死　含2名幼兒　1歲童家中昏迷送醫急救無效【5/23台灣本土+66247】增40死　含2名幼兒　1歲童家中昏迷送醫急救無效【5/23台灣本土+66247】增40死　含2名幼兒　1歲童家中昏迷送醫急救無效

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，20例男性，16例女性，年齡介於10多歲至70多歲，感染國家均調查中。入境日介於今年5月20日至5月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,386,640例確診，分別為12,559例境外移入，1,374,027本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1,436例COVID-19死亡病例，其中1,421例本土，個案居住縣市分布為新北市645例、臺北市451例、基隆市73例、桃園市42例、臺中市38例、彰化縣31例、高雄市24例、花蓮縣22例、新竹縣17例、屏東縣16例、臺東縣12例、臺南市10例、宜蘭縣9例、雲林縣8例、嘉義縣、苗栗縣及南投縣各6例、嘉義市及金門縣各2例、新竹市1例；另15例為境外移入。
新冠肺炎
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更新時間 : 2022-05-23 15:45 GMT+08:00

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