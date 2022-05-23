台灣海委會預告：7種瀕絕硨磲貝　將列為珍貴稀有保育類動物

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）海洋委員會今(23)日預告修正「海洋保育類野生動物名錄」第5點內容，將菱硨磲貝、圓硨磲貝、扇硨磲貝、巨硨磲貝、長硨磲貝、諾亞硨磲貝、鱗硨磲貝等7種硨磲貝，列為珍貴稀有海洋保育類野生動物，未來如修正完成，依野保法規定，將不得捕撈、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖等行為。

海保署表示，硨磲貝族群數量稀少，在瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES）列為附錄二物種，目前僅澎湖縣政府與臺東縣政府禁止硨磲貝採捕，少數縣市或保護區有硨磲貝的管理規範。

海保署去(2021)年調查發現，台灣海域硨磲貝受到海洋污染、氣候變遷、採捕壓力、人為活動干擾等影響，普遍有成體比例偏低、密度低情形，族群數量有下降情形。未來如提高(升)管理強度為海洋保育類野生動物，依野保法規定將不得捕撈、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖等行為。

海保署提到，這次也預告修正2種保育類珊瑚的中文名稱，原柴山多杯孔珊瑚修正為「柴山多杯珊瑚」及原福爾摩沙偽絲珊瑚修正為「福爾摩沙擬絲珊瑚」。

海保署說明，這次「海洋保育類野生動物名錄」第5點修正草案預告期間為60天，相關修正草案內容可至海洋委員會最新公告區查詢。民眾可陳述意見，再完成後續行政程序。

鱗硨磲貝。(照片由海保署提供)

長硨磲貝。(照片由海保署提供)

巨硨磲貝。(照片由海保署提供)

菱硨磲貝。(照片由海保署提供)

扇硨磲貝。(照片由海保署提供)

圓硨磲貝。(照片由海保署提供)